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تترك طفلتها بعيدة عنها ليلاً من أجل الحصول على نوم هادىء... وهكذا تقضي المولودة الجديدة ليلتها!

منوعات
2024-02-19 | 06:13
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تترك طفلتها بعيدة عنها ليلاً من أجل الحصول على نوم هادىء... وهكذا تقضي المولودة الجديدة ليلتها!
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تترك طفلتها بعيدة عنها ليلاً من أجل الحصول على نوم هادىء... وهكذا تقضي المولودة الجديدة ليلتها!

تترك طفلتها بعيدة عنها ليلاً من أجل الحصول على نوم هادىء... وهكذا تقضي المولودة الجديدة ليلتها!

زعمت ربة منزل ثرية أنها تترك طفلتها حتى السابعة صباحًا في معظم الليالي، وفق موقع "ذا صن".

وتدعي جينا ميشيل، وهي أم لطفلين، أنها ربة منزل وقّعت على اتفاق ما قبل الزواج "وعدًا بالبقاء مثيرة". لذلك، تحرص على النوم لمدة ثماني ساعات من أجل المحافظة على جمالها، بينما يعتني شخص آخر بطفلتها.

واستقبلت جينا، وهي في الثلاثينيات من عمرها، طفلتها الثانية من زوجها في خريف العام الفائت.

ومن أجل رعاية المولودة الجديدة أثناء نومها، وظفت المرأة ممرضة ليلية تقضي أمسيات أيام الأسبوع في منزلها مع الطفلة.

وتقوم الممرضة بإطعام الطفلة والاهتمام بروتين النوم الخاص بها ومساعدتها في أي مشكلة قد تواجهها أثناء النوم.

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