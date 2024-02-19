0min

رجل ستيني يعتني بوالدته المسنة من دون مساعدة إخوته... وهذا ما يعاني منه!

رجل ستيني يعتني بوالدته المسنة من دون مساعدة إخوته... وهذا ما يعاني منه!







وكان الرجل قد انتقل منذ ثلاث سنوات تقريبًا إلى منزلها لرعايتها، بحسب موقع



وأوضح أن لديه أخ وأختان في الخمسينات من عمرهم، ولكنهم لا يساعدونه في رعاية والدتهم المسنة.



وقال: "بالكاد أحصل على يوم إجازة من الرعاية بوالدتي، وأنا متعب جدًا، ولدي مشاكل صحية". أخبر رجل يبلغ من العمر 62 عاماً عن إجراء والدته البالغة 88 عاماً عملية استبدال مفصل الورك بعد سقوطها، ما تسبب في بقائها معظم أيامها مستلقية على السرير.وكان الرجل قد انتقل منذ ثلاث سنوات تقريبًا إلى منزلها لرعايتها، بحسب موقع "ذا صن" وأوضح أن لديه أخ وأختان في الخمسينات من عمرهم، ولكنهم لا يساعدونه في رعاية والدتهم المسنة.وقال: "بالكاد أحصل على يوم إجازة من الرعاية بوالدتي، وأنا متعب جدًا، ولدي مشاكل صحية".