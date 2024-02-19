نامت بجوار جثة شقيقها المتعفنة لمدة خمس سنوات... هذا ما اكتشفه رجال الشرطة في "بيت الرعب"!

أمضت امرأة ما يصل إلى خمس سنوات نائمة بجوار جثة شقيقها المتعفنة في منزل مليء بالفئران والقمامة في إحدى الضواحي الثرية.
وكانت المرأة، وهي في السبعينيات من عمرها، تعيش مع الجثة في وحدتها السكنية العامة في شارع راسل في نيوتاون في جيلونغ، جنوب غرب ملبورن.
ويعتبر نيوتاون حيًا ثريًا حيث يبلغ متوسط سعر المنزل حاليًا 1.1 مليون دولار، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
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وتوصلت الشرطة إلى هذا الاكتشاف المروع بعد إلقاء القبض على المرأة في 29 كانون الأول 2022 في أمر غير ذي صلة.
واضطر ضباط الطب الشرعي الذين يرتدون بدلات واقية من المخاطر البيولوجية إلى الخوض في القمامة الممتدة من الأرض إلى السقف والفئران والأبوسوم الميتة والبراز البشري للوصول إلى "الهيكل العظمي".
ومن المفهوم أن المرأة نامت بجوار الجثة لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.
وقالت الجارة نيكول ستراتون لصحيفة جيلونغ أدفرتايزر: "لقد أزالوا هيكلاً عظمياً ملطخاً بالدماء، وليس جثة... كيف يمكن لشخص أن يعيش مع جثة في البيت المجاور لمدة خمس سنوات ولا أحد يعرف عنها؟... لقد حاولوا إخفاء هذا تحت السجادة. لقد كنا نعيش بجوار منزل الرعب."
واشتكى السكان على طول الشارع المورق إلى العديد من الدوائر الحكومية لسنوات، إلا أن اعتراضاتهم لم تلق آذاناً صاغية.
ومن المفهوم أن أحد موظفي مجلس مدينة جيلونغ الكبرى حاول التواصل مع المستأجر مرة واحدة على الأقل قبل إخطار DFFH.
ويقع المنزل على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من ملعب GMHBA، موطن نادي جيلونغ لكرة القدم، وعلى مرمى حجر من المركز العالمي المزدحم في شارع باكينغتون.
وشوهد الرجل حيا لآخر مرة في عام 2018 من قبل بعض السكان الذين يعيشون على طول الشارع.
وكانت المرأة مستأجرة في إدارة شؤون الأسرة والإنصاف والإسكان، مما أثار تساؤلات حول كيفية بقاء الجثة من دون اكتشافها لفترة طويلة.
وقالت السيدة ستراتون إنها تعتقد أن تراكم "القذارة المطلقة" ربما ساعد في إخفاء الرائحة الكريهة للجثة المتحللة.
وأضافت: "كانت هناك دائما رائحة لكننا اعتقدنا أنها مجرد أكوام من القمامة... كانت الستائر مغلقة دائمًا، وكان بإمكانك رؤية القالب الموجود على ظهرها... وكان المرآب مليئًا بالقمامة باستمرار. كانت هناك فئران في كل مكان، وكان الأمر مثير للاشمئزاز بصراحة."
وقالت إنه تمت إزالة هيكل عظمي وليس جثة من الموقع حيث تجذب الرائحة الكريهة الذباب.
وقالت السيدة ستراتون إن ابنتها الكبرى ترفض الخروج ليلاً لأنها لا تزال تعاني من الصدمة بسبب هذه المحنة.
ومن المفهوم أن مكتب الإسكان المحلي أنشأ نظامًا جديدًا لتصعيد أي مشكلات مرتبطة بمخاوف الرعاية الاجتماعية بعد الحادث.
وقالت شرطة فيكتوريا إنها حضرت إلى العقار لإجراء فحص طبي للرجل عندما تم اكتشاف جثته.
وقال متحدث باسم DFFH: "تم إجراء العديد من فحوصات الرعاية الاجتماعية في العقار منذ عام 2021 بسبب المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاتصال، وعدم إمكانية الوصول، وسوء حالة العقار... هذا حادث مأساوي... نرسل خالص تعازينا لعائلة الرجل وأصدقائه."
وتم إطلاق سراح المرأة من دون توجيه اتهامات لها فيما يتعلق بوفاة الرجل العام الفائت، ولا يزال الطبيب الشرعي يحقق في سبب الوفاة.