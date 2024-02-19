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بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"

منوعات
2024-02-19 | 07:50
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بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: &quot;ما حصل معه دمر العائلة!&quot;
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بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"

جرفت أمواج البحر بشكل مأساوي أبًا واسمه ماثيو كولينز إلى عمق المحيط في بريطانيا بعد أيام قليلة من استقباله مولوده السادس.
 
وفي التفاصيل، دخل ماثيو كولينز، 39 عامًا، إلى الماء مع صديق له في منطقة برودستيرز، كينت، بعد ممارسة التمارين الرياضية في في تشرين الأول الفائت.
 
لكن سرعان ما واجه الاثنان التيار القوي ما أدّى إلى سحب ماثيو إلى الماء شديد البرودة، حسبما ورد في التحقيق.
 
وبحلول الوقت الذي وصل فيه خفر السواحل، بات ماثيو غير قادر على الاستجابة في الماء.
 
وتم نقل الأب "اللطيف" جواً إلى المستشفى ولكن تم إعلان وفاته لدى وصوله إلى مستشفى ويليام هارفي في آشفورد. وتأتي وفاته المأساوية بعد ثلاثة أسابيع فقط من ولادة طفله السادس.
 
وبدورها، أعلنت والدة ماثيو، ميلاني كولينز بريت، أن وفاة ابنها قد "دمرت عائلتها".
 

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