الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
منوعات
2024-02-19 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
جرفت أمواج البحر بشكل مأساوي أبًا واسمه ماثيو كولينز إلى عمق المحيط في بريطانيا بعد أيام قليلة من استقباله مولوده السادس.
وفي التفاصيل، دخل ماثيو كولينز، 39 عامًا، إلى الماء مع صديق له في منطقة برودستيرز، كينت، بعد ممارسة التمارين الرياضية في في تشرين الأول الفائت.
لكن سرعان ما واجه الاثنان التيار القوي ما أدّى إلى سحب ماثيو إلى الماء شديد البرودة، حسبما ورد في التحقيق.
وبحلول الوقت الذي وصل فيه خفر السواحل، بات ماثيو غير قادر على الاستجابة في الماء.
وتم نقل الأب "اللطيف" جواً إلى المستشفى ولكن تم إعلان وفاته لدى وصوله إلى مستشفى ويليام هارفي في آشفورد. وتأتي وفاته المأساوية بعد ثلاثة أسابيع فقط من ولادة طفله السادس.
وبدورها، أعلنت والدة ماثيو، ميلاني كولينز بريت، أن وفاة ابنها قد "دمرت عائلتها".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
أمواج
جرف
أب
والد
رجل
ولادة
ابنه
بريطانيا
ممارسة الرياضة
وفاة
دمرت
العائلة.
التالي
علاقة جمعتها مع مدرس البيانو الخاص بابنها... وهكذا كان رد فعل الزوج!
نامت بجوار جثة شقيقها المتعفنة لمدة خمس سنوات... هذا ما اكتشفه رجال الشرطة في "بيت الرعب"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-25
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
منوعات
2024-01-25
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
0
منوعات
2023-11-30
مشهد مستفز... أب يُرسل قبلة لابنه القاتل في المحكمة بعد أسابيع من قتله والدته! (صورة)
منوعات
2023-11-30
مشهد مستفز... أب يُرسل قبلة لابنه القاتل في المحكمة بعد أسابيع من قتله والدته! (صورة)
0
منوعات
12:18
فتاة تتعرّض لأبشع أساليب التعذيب... عاشت حياة مليئة بالخوف والسبب والديها؟!
منوعات
12:18
فتاة تتعرّض لأبشع أساليب التعذيب... عاشت حياة مليئة بالخوف والسبب والديها؟!
0
منوعات
06:17
رجل ستيني يعتني بوالدته المسنة من دون مساعدة إخوته... وهذا ما يعاني منه!
منوعات
06:17
رجل ستيني يعتني بوالدته المسنة من دون مساعدة إخوته... وهذا ما يعاني منه!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:35
عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!
منوعات
16:35
عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!
0
منوعات
16:32
ما اكتشفه الأطباء أثناء حملها بطفلتها مروع وصادم... ولكنهم لم يتوقعوا حصول هذه المعجزة! (صورة)
منوعات
16:32
ما اكتشفه الأطباء أثناء حملها بطفلتها مروع وصادم... ولكنهم لم يتوقعوا حصول هذه المعجزة! (صورة)
0
منوعات
16:19
حملت بـ١٢ طفلاً على مدار السنوات…لن تتوقعوا المبالغ الهائلة التي تنفقها هذه الأم سنويا!
منوعات
16:19
حملت بـ١٢ طفلاً على مدار السنوات…لن تتوقعوا المبالغ الهائلة التي تنفقها هذه الأم سنويا!
0
منوعات
15:29
حالته الصحية غيّرته تماما… وما حصل معه لم يكن متوقعاً!
منوعات
15:29
حالته الصحية غيّرته تماما… وما حصل معه لم يكن متوقعاً!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-30
طلاق أحمد سعد للمرّة الرابعة.. وطليقته تعلّق: ربّنا ينتقم منك!
فنّ
2023-08-30
طلاق أحمد سعد للمرّة الرابعة.. وطليقته تعلّق: ربّنا ينتقم منك!
0
خبر عاجل
2023-11-22
نتنياهو: أبلغت بايدن بأننا سنعود للقتال بعد الهدنة
خبر عاجل
2023-11-22
نتنياهو: أبلغت بايدن بأننا سنعود للقتال بعد الهدنة
0
أخبار دولية
2023-11-26
الجيش الإسرائيلي يعلن وصول 13 رهينة الى اسرائيل وأربعة آخرون في طريقهم اليها
أخبار دولية
2023-11-26
الجيش الإسرائيلي يعلن وصول 13 رهينة الى اسرائيل وأربعة آخرون في طريقهم اليها
0
فنّ
2024-02-06
رومانسية وضحك في عيد ميلاد سارة أبي كنعان... لهذا السبب وقعت في غرام وسام فارس
فنّ
2024-02-06
رومانسية وضحك في عيد ميلاد سارة أبي كنعان... لهذا السبب وقعت في غرام وسام فارس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
0
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
0
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
0
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
2
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
3
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
4
حال الطقس
01:26
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
حال الطقس
01:26
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
5
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
6
فنّ
03:00
وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت
فنّ
03:00
وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت
7
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
8
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More