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اكتشاف عظيم يعود إلى 70 مليون عام... هذا ما عثر عليه رجل أثناء المشي مع كلبه!
منوعات
2024-02-19 | 11:00
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اكتشاف عظيم يعود إلى 70 مليون عام... هذا ما عثر عليه رجل أثناء المشي مع كلبه!
عثر رجل كان يسير مع كلبه في الطريق على عظمة تبيّن أن عمرها 70 مليون عام هي جزء من أحفورة ديناصور شبه كاملة.
وفي التفاصيل، تعثر الرجل البالغ من العمر 25 عامًا، ويدعى داميان بوشيتو، بالعظمة قبل عامين أثناء سيره في غابة بالقرب من مونتولييه، وهي بلدة في هيرولت بفرنسا.
وبعد أن أبلغ بوشيتو، وهو هاوٍ لعلم الحفريات، اكتشافه للباحثين المحليين في الجمعية الثقافية والأثرية وعلم الحفريات (ACAP) في بلدة كروزي القريبة.
واكتشف الباحثون في النهاية أن الحفرية مكتملة بنسبة 70 في المئة تقريبًا، وأنها جزء من عائلة الديناصورات التيتانوصورية التي عاشت خلال العصر الطباشيري، قبل بضعة ملايين من السنين فقط من اصطدام الكويكب الذي قتل الديناصورات وتسبب في انقراض جماعي.
التيتانوصورات، والتي تشمل البراكيوصورس والديبلودوكس الشهيرين، هي ديناصورات ضخمة طويلة العنق يُعتقد أنها من بين أكبر الحيوانات البرية التي وجدت على الإطلاق.
ويمكن أن يصل طول هذه الديناصورات العاشبة إلى 100 قدم أو أكثر، مع أعناقها وذيولها الطويلة، المدعومة بفقرات قوية، مما يسمح لها بالوصول إلى ارتفاعات شاهقة أثناء رعي النباتات.
ويُذكر أنه تم اكتشاف العديد من الحفريات الأخرى في نفس المنطقة بفرنسا، مع اكتشاف أكثر من 25 نوعًا جديدًا في مكان قريب.
وستتم دراسة الهيكل العظمي المكتشف حديثًا بعمق في متحف كروزي، حيث سيتم عرضه في النهاية.
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