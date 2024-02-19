شقيقة كيت ميدلتون تُلفت الأنظار بملابس السباحة... بيكيني أخضر على الشاطئ (صور)

أثبتت بيبا ميدلتون، شقيقة كيت ميدلتون، أنها لا تزال تتمتع بإطلالة جذابة كانت قد أبهرت فيها الملكيين قبل 13 عامًا في حفل زفاف شقيقتها كيت ميدلتون على الأمير ويليام ببريطانيا.

واستعرضت الأم، البالغة من العمر 40 عامًا، لثلاثة أطفال جسدها المتناغم في بيكيني باللون الأخضر في 13 شباط، أثناء إجازتها مع عائلتها في جزيرة سانت بارتس بمنطقة الكاريبي.

وتقيم ميدلتون وزوجها جيمس ماثيوز في فندق والديه الباهظ الثمن، إيدن روك، مع أطفالهما الثلاثة.

وتزوجت من ماثيوز، مدير صندوق التحوط، وسائق سيارات السباق السابق ووريث عرش غلين أفريك، في عام 2017.

ولدى الثنائي 3 أطفال وهم آرثر، 5 سنوات، غريس، 2، وروز البالغة من العمر سنة واحدة.