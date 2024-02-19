فتاة تتعرّض لأبشع أساليب التعذيب... عاشت حياة مليئة بالخوف والسبب والديها؟!

فتاة تتعرّض لأبشع أساليب التعذيب... عاشت حياة مليئة بالخوف والسبب والديها؟!

تعرضت هايلي، والتي تحدثت باسم مستعار، للإيذاء الجسدي والعاطفي الشديد منذ صغرها من قبل والديها، كما أن الابتعاد عنهما عرّضها إلى خطر أكبر.



وفي التفاصيل، توصلت هايلي مع قريبتها إلى خطة للاتصال بـمؤسسة تهتم بحماية الأطفال والمراهقين، بمجرد عودتها من عطلة، ولكن طلب المساعدة لم يمنحها الأمان الذي كانت تأمل فيه.



وفي هذا السياق، تحدث الاختصاصيون الاجتماعيون إلى هايلي ثم غادروا، وأضافت أنها كانت خائفة للغاية من الخوض في تفاصيل الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له على يد والديها لأنهما كانا في المنزل في ذلك الوقت.



ومع ذلك، بعد الإبلاغ عن والديها للمرة الأولى، تذكرت هايلي أنها شعرت بالعصبية بسبب اضطرارها إلى الاستمرار بحياتها السيئة، لذلك، أطلعت معلميها على الوضع في المنزل، وعندها تدخلت الشرطة.



كذلك، بدلاً من دعوتها إلى مقابلة الشرطة، ادعت هايلي أنها نُقلت إلى مركز لتقييم صحتها العقلية حيث تم طرح أسئلة عليها حول سوء المعاملة أثناء وجود والديها في الغرفة، لتهددها المرأة التي أجرت معها المقابلة بالاعتقال إذا التزمت بقصتها.



واعتقدت هايلي أن سمعة والديها كأعضاء جيدين في المجتمع، ويعملان في مهنة الطب، قلّل احتمالية اتخاذ السلطات إجراءات ضدهما.



وتراجعت درجاتها باستمرار مع تدهور صحتها العقلية، وفي النهاية، اضطرت هايلي إلى ترك المدرسة بسبب نوبات الهلع المتكررة في الوقت الذي كانت تدرس فيه للحصول على شهادة الثانوية العامة.



وبحلول الوقت الذي بلغت فيه هايلي 18 عامًا، تمكنت من الخروج من المنزل بعد أن ادخرت المال لمدة ثلاثة أشهر فقط، ولكن على الرغم من أنها تمكنت من الخروج من منزل والديها، إلا أنها كانت لا تزال تتعرض للمضايقات منهما، وفي إحدى المرات، اقتحما شقتها.



وبعد أن شعرت بالإحباط من قبل السلطات التي كان من المفترض أن تحميها عندما أبلغت سابقًا عن سوء المعاملة، اتجهت هايلي إلى أحد العاملين في الجامعة حول وضعها، والذي اتصل بمؤسسة خيرية تدعم النساء والشباب المتأثرين بالعنف المنزلي، تعاطي المخدرات وقضايا الصحة العقلية.



وساعدتها المؤسسة الخيرية في الحصول على المساعدة القانونية حتى تتمكن هايلي من التقدم بطلب للحصول على الحماية المطلوبة، ونصّ القرار بأنه لا يجوز لهما دخول منزلها، أو الاقتراب لمسافة 100 متر من أي عقار يعتقدان أنها قد تعيش فيه.