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امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!

منوعات
2024-02-19 | 12:50
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امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!
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امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!

امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!

أصيبت امرأة بالغضب الشديد بعد أن اشتكت صديقتها الحامل من مخاوفها من السفر لحضور جنازة أختها التي توفيت حديثًا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وعبّرت المرأة عن استيائها من أنانية صديقتها الحامل والتي جعلت الأمر يتعلق بنفسها وسط مصابها الأليم، موضحة أن أختها الصغرى توفيت عن عمر يناهز 29 عامًا بعد معاناة مع السرطان.

وأوضحت المرأة كيف سافرت صديقتها بالطائرة لحضور الجنازة، على الرغم من أنه لم يُطلب منها ذلك. وبدلاً من تقديم تعازيها، بدأت في مضايقة المرأة بشأن التسكع معها أثناء وجودها في المدينة لحضور الجنازة.

وأخبرت المرأة أنها تلقت العديد من الرسائل والتي لم تتمكن من الوصول إليها بسبب التعازي، واستغلت صديقتها هذه النقطة لتعاتبها وسط الجنازة، علمًا أنها ليس على ما يرام.

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