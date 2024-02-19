امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!

أسد ممنوع من البقاء مع لبؤة في حظيرة واحدة بسبب إسمه والقضية أصبحت في المحاكم: "هذا الفعل سيكون كفراً"!

أسد ممنوع من البقاء مع لبؤة في حظيرة واحدة بسبب إسمه والقضية أصبحت في المحاكم: "هذا الفعل سيكون كفراً"!

ادعى أن زوجته هربت مع عشيقها واختفت... ما تم اكتشافه بعد ذلك مفجع: "لماذا لم تسمح لها بالمغادرة؟"