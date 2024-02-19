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حملت بـ١٢ طفلاً على مدار السنوات…لن تتوقعوا المبالغ الهائلة التي تنفقها هذه الأم سنويا!

حملت بـ١٢ طفلاً على مدار السنوات…لن تتوقعوا المبالغ الهائلة التي تنفقها هذه الأم سنويا!





وفي التفاصيل، عبّرت "بريتني تشيرش"، البالغة من العمر 35 عامًا، عن سعادتها الكبيرة مع أولادها، في حديث لموقع "



واعترفت الأم لـ12 طفلًا بأن الأسرة تنفق 400 دولار كل أسبوع على متجر المواد الغذائية الخاص بها، ومن 50 دولارًا إلى 100 دولار على كل هدية من هدايا عيد ميلادهم وحوالي 4000 دولار خلال عيد الميلاد سنويا.



وبعد أن قضت 16 عامًا من حياتها وهي حامل، قررت تشيرش أنها سعيدة بحجم عائلتها، على الرغم من الشعور بالتعب.



وقالت تشيرش إن العائلة تقود سيارة ذات 15 مقعدًا لنقلها في كل مكان، وكان على زوجها أن يصنع طاولة طعام مخصصة تتسع لـ 12 مقعدًا لتناسب الجميع. اعترفت أم لـ12 طفلاً بأنها تنفق 20 ألف جنيه إسترليني سنويًا على الطعام والهدايا لأطفالها، لكنها لا تزال تشعر بأنها محظوظة لأنها رُزقت بأسرة كبيرة.وفي التفاصيل، عبّرت "بريتني تشيرش"، البالغة من العمر 35 عامًا، عن سعادتها الكبيرة مع أولادها، في حديث لموقع " ديلي ميل " البريطاني، على الرغم من تعرضها للسخرية يوميًا من المتابعين، بعد أن أمضت 16 عامًا في حمل الأطفال.واعترفت الأم لـ12 طفلًا بأن الأسرة تنفق 400 دولار كل أسبوع على متجر المواد الغذائية الخاص بها، ومن 50 دولارًا إلى 100 دولار على كل هدية من هدايا عيد ميلادهم وحوالي 4000 دولار خلال عيد الميلاد سنويا.وبعد أن قضت 16 عامًا من حياتها وهي حامل، قررت تشيرش أنها سعيدة بحجم عائلتها، على الرغم من الشعور بالتعب.وقالت تشيرش إن العائلة تقود سيارة ذات 15 مقعدًا لنقلها في كل مكان، وكان على زوجها أن يصنع طاولة طعام مخصصة تتسع لـ 12 مقعدًا لتناسب الجميع.