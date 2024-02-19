الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حملت بـ١٢ طفلاً على مدار السنوات…لن تتوقعوا المبالغ الهائلة التي تنفقها هذه الأم سنويا!
منوعات
2024-02-19 | 16:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حملت بـ١٢ طفلاً على مدار السنوات…لن تتوقعوا المبالغ الهائلة التي تنفقها هذه الأم سنويا!
حملت بـ١٢ طفلاً على مدار السنوات…لن تتوقعوا المبالغ الهائلة التي تنفقها هذه الأم سنويا!
اعترفت أم لـ12 طفلاً بأنها تنفق 20 ألف جنيه إسترليني سنويًا على الطعام والهدايا لأطفالها، لكنها لا تزال تشعر بأنها محظوظة لأنها رُزقت بأسرة كبيرة.
وفي التفاصيل، عبّرت "بريتني تشيرش"، البالغة من العمر 35 عامًا، عن سعادتها الكبيرة مع أولادها، في حديث لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني، على الرغم من تعرضها للسخرية يوميًا من المتابعين، بعد أن أمضت 16 عامًا في حمل الأطفال.
واعترفت الأم لـ12 طفلًا بأن الأسرة تنفق 400 دولار كل أسبوع على متجر المواد الغذائية الخاص بها، ومن 50 دولارًا إلى 100 دولار على كل هدية من هدايا عيد ميلادهم وحوالي 4000 دولار خلال عيد الميلاد سنويا.
وبعد أن قضت 16 عامًا من حياتها وهي حامل، قررت تشيرش أنها سعيدة بحجم عائلتها، على الرغم من الشعور بالتعب.
وقالت تشيرش إن العائلة تقود سيارة ذات 15 مقعدًا لنقلها في كل مكان، وكان على زوجها أن يصنع طاولة طعام مخصصة تتسع لـ 12 مقعدًا لتناسب الجميع.
آخر الأخبار
منوعات
طفلاً
السنوات…لن
تتوقعوا
المبالغ
الهائلة
تنفقها
سنويا!
التالي
تترك طفلتها بعيدة عنها ليلاً من أجل الحصول على نوم هادىء... وهكذا تقضي المولودة الجديدة ليلتها!
أجسام عارية ومياه باردة وتعويذات... مهرجان ياباني غريب عمره ألف عام شهد على نسخته الأخيرة لهذا السبب!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-15
اتهموا سمكة قرش بالاعتداء الجنسي عليها... اللغز انكشف: هكذا حملت "السمكة العذراء" التي كانت تعيش بمفردها!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-15
اتهموا سمكة قرش بالاعتداء الجنسي عليها... اللغز انكشف: هكذا حملت "السمكة العذراء" التي كانت تعيش بمفردها!
0
أخبار لبنان
2024-02-15
بري دان المجزرة في النبطية: الدماء التي أزهقت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان
أخبار لبنان
2024-02-15
بري دان المجزرة في النبطية: الدماء التي أزهقت هي برسم الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان
0
آخر الأخبار
2024-02-14
إقفال المصالح والدوائر الرسمية والجامعة اللبنانية والمدارس في محافظة النبطية غدا بسبب الأوضاع الأمنية
آخر الأخبار
2024-02-14
إقفال المصالح والدوائر الرسمية والجامعة اللبنانية والمدارس في محافظة النبطية غدا بسبب الأوضاع الأمنية
0
آخر الأخبار
2024-02-08
ميقاتي: تعيين اللواء عودة رئيساً للاركان هو ضرورة نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها لبنان
آخر الأخبار
2024-02-08
ميقاتي: تعيين اللواء عودة رئيساً للاركان هو ضرورة نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:35
عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!
منوعات
16:35
عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!
0
منوعات
16:32
ما اكتشفه الأطباء أثناء حملها بطفلتها مروع وصادم... ولكنهم لم يتوقعوا حصول هذه المعجزة! (صورة)
منوعات
16:32
ما اكتشفه الأطباء أثناء حملها بطفلتها مروع وصادم... ولكنهم لم يتوقعوا حصول هذه المعجزة! (صورة)
0
منوعات
15:29
حالته الصحية غيّرته تماما… وما حصل معه لم يكن متوقعاً!
منوعات
15:29
حالته الصحية غيّرته تماما… وما حصل معه لم يكن متوقعاً!
0
منوعات
15:08
امرأة تعيش مع شريكها السابق في المنزل نفسه... وهذا ما كشفته!
منوعات
15:08
امرأة تعيش مع شريكها السابق في المنزل نفسه... وهذا ما كشفته!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-02-16
المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...
حال الطقس
2024-02-16
المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...
0
اخبار البرامج
2024-02-17
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
اخبار البرامج
2024-02-17
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
0
موضة وجمال
2023-09-28
متلألئة ومزخرفة بلون ذهبي... اكتشفوا أغلى قطعة ملابس داخلية في العالم! (صور)
موضة وجمال
2023-09-28
متلألئة ومزخرفة بلون ذهبي... اكتشفوا أغلى قطعة ملابس داخلية في العالم! (صور)
0
منوعات
2024-02-17
وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!
منوعات
2024-02-17
وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
0
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
0
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
0
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
2
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
3
حال الطقس
01:26
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
حال الطقس
01:26
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
4
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب للممارسة الرياضية ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب للممارسة الرياضية ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
5
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
6
فنّ
03:00
وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت
فنّ
03:00
وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت
7
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
8
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More