الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما اكتشفه الأطباء أثناء حملها بطفلتها مروع وصادم... ولكنهم لم يتوقعوا حصول هذه المعجزة! (صورة)
منوعات
2024-02-19 | 16:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ما اكتشفه الأطباء أثناء حملها بطفلتها مروع وصادم... ولكنهم لم يتوقعوا حصول هذه المعجزة! (صورة)
ما اكتشفه الأطباء أثناء حملها بطفلتها مروع وصادم... ولكنهم لم يتوقعوا حصول هذه المعجزة! (صورة)
شعرت "ميا فاولر" بسعادة غامرة عندما حملت أخيرا بعد سنوات، ولكن أسوأ مخاوفها تحققت عندما تم تشخيص إصابة طفلها بورم في أسبوعها العشرين.
وسرعان ما تقدّم الورم وترك للطفلة فرصة أقل من 20 في المئة للبقاء على قيد الحياة بسبب حجمها الضخم، لكن فاولر رفضت إنهاء الحمل والتخلي عن ابنتها، وفي حين أن جميع الفحوصات الأولية التي أجرتها كانت جيدة، إلا أن وزنًا ثقيلًا استقر عليها بعد خمسة أشهر.
وبينما كانت الطفلة تنمو، كان الورم ينمو أيضًا، ومن الممكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط على أعضائها والتسبب في فشل القلب.
وفي الأسبوع الـ 32، تضخم الورم فجأة، وتم تحذير فاولر من ارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها الأم والطفلة، حيث كان من المقرر أن تجري عملية قيصرية اختيارية في الأسبوع
الـ 38، لكنها دخلت في ولادة مبكرة قبل أسبوعين بسبب الورم.
وبمجرد ولادة فاولر، تم نقل الطفلة على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية مروعة استمرت ست ساعات لاستئصال الورم، وتمكّن الجراحون من إزالة الورم بنجاح وسرعان ما تم إيصال الطفلة بآلات لمساعدتها على التنفس.
وفي هذا السياق، جاءت اختبارات الطفلة سلبية بالنسبة للسرطان، لكنها ليست نهاية رحلتها الصحية، فيما لا يزال يتعين عليها العودة إلى المستشفى كل ثلاثة أشهر لإجراء فحوصات للتأكد من عدم معاودة السرطان.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
اكتشفه
الأطباء
أثناء
حملها
بطفلتها
وصادم...
ولكنهم
يتوقعوا
المعجزة!
(صورة)
التالي
تترك طفلتها بعيدة عنها ليلاً من أجل الحصول على نوم هادىء... وهكذا تقضي المولودة الجديدة ليلتها!
أجسام عارية ومياه باردة وتعويذات... مهرجان ياباني غريب عمره ألف عام شهد على نسخته الأخيرة لهذا السبب!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-01-28
صدمت المتابعين... نجمة شهيرة تكشف عن محاولتها للحصول على "أكبر ثديين في بريطانيا"! (صورة)
فنّ
2024-01-28
صدمت المتابعين... نجمة شهيرة تكشف عن محاولتها للحصول على "أكبر ثديين في بريطانيا"! (صورة)
0
آخر الأخبار
2024-01-14
حماس: الجيش الاسرائيلي استهدف فريقا من شركة الاتصالات أثناء العمل لإصلاح الخطوط بخان يونس رغم حصوله على تنسيق مسبق
آخر الأخبار
2024-01-14
حماس: الجيش الاسرائيلي استهدف فريقا من شركة الاتصالات أثناء العمل لإصلاح الخطوط بخان يونس رغم حصوله على تنسيق مسبق
0
فنّ
2024-01-11
السجن لممثل عربي 15 عاما... خطف إحدى المعجبات وما فعله بها مروع! (صورة)
فنّ
2024-01-11
السجن لممثل عربي 15 عاما... خطف إحدى المعجبات وما فعله بها مروع! (صورة)
0
منوعات
2023-12-27
أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)
منوعات
2023-12-27
أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:35
عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!
منوعات
16:35
عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!
0
منوعات
16:19
حملت بـ١٢ طفلاً على مدار السنوات…لن تتوقعوا المبالغ الهائلة التي تنفقها هذه الأم سنويا!
منوعات
16:19
حملت بـ١٢ طفلاً على مدار السنوات…لن تتوقعوا المبالغ الهائلة التي تنفقها هذه الأم سنويا!
0
منوعات
15:29
حالته الصحية غيّرته تماما… وما حصل معه لم يكن متوقعاً!
منوعات
15:29
حالته الصحية غيّرته تماما… وما حصل معه لم يكن متوقعاً!
0
منوعات
15:08
امرأة تعيش مع شريكها السابق في المنزل نفسه... وهذا ما كشفته!
منوعات
15:08
امرأة تعيش مع شريكها السابق في المنزل نفسه... وهذا ما كشفته!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-02-16
المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...
حال الطقس
2024-02-16
المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...
0
اخبار البرامج
2024-02-17
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
اخبار البرامج
2024-02-17
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
0
موضة وجمال
2023-09-28
متلألئة ومزخرفة بلون ذهبي... اكتشفوا أغلى قطعة ملابس داخلية في العالم! (صور)
موضة وجمال
2023-09-28
متلألئة ومزخرفة بلون ذهبي... اكتشفوا أغلى قطعة ملابس داخلية في العالم! (صور)
0
منوعات
2024-02-17
وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!
منوعات
2024-02-17
وجد والدته في غرفة النوم مع شقيق زوجته... وهذا ما فعلته العائلة بها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
0
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
0
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
0
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تل أبيب أمام إمتحان الأمن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
2
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
3
حال الطقس
01:26
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
حال الطقس
01:26
الطقس غير مستقر... متى يعود الاستقرار الكلي؟
4
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب للممارسة الرياضية ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب للممارسة الرياضية ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
5
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
فنّ
04:00
ليلى عبد اللطيف توقّعت وفاة فيفي عبده في هذا السنّ... شاهدوا ردّ فعل الأخيرة! (فيديو)
6
فنّ
03:00
وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت
فنّ
03:00
وائل كفوري يدخّن السيجارة على متن الطائرة... فيديو من 26 ثانية أشعل الإنترنت
7
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
8
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More