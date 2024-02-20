مشهد يفطر القلوب... طفل سقط في نهر خلال نزهة مع عائلته في بريطانيا: وهذا ما كشفته السلطات (فيديو)

كشفت لقطات مروعة عن عملية البحث عن طفل يبلغ من العمر عامين، حيث سقط في نهر أثناء تواجده مع عائلته في منطقة ليسترشاير البريطانية.

ووفق موقع " ذا صن "، فقد بدأت عملية البحث الكبيرة بعد أن فقد الطفل في نهر سور قبل الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد.

وحاول والد الطفل الذي سقط في الماء بشكل مأساوي إنقاذه بالقفز في الماء، ولكن للأسف لم يتمكن من إنقاذه. تم نقل الوالد إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية الضرورية كإجراء احترازي.

على الفور، تم استدعاء فرق الإنقاذ المائي وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بناءً على مكالمات استغاثة ملحة. وقدمت الشرطة وفرق الطوارئ مواردها لتعزيز جهود البحث عن الطفل الضائع.

كما تلقت عائلة الطفل الدعم الكامل من قبل ضباط متخصصين يعملون جاهدين في محاولة للعثور على الطفل المفقود. وتم تكثيف الجهود لضمان أفضل فرص العثور على الطفل وإعادته بسلام إلى عائلته. يتم متابعة الوضع عن كثب، وسيظل البحث جارياً بكل الوسائل الممكنة حتى يتم العثور على الطفل الضائع.