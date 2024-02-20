قضية أثارت الرأي العام في هذا البلد... دعوى قضائية وأموال طائلة بسبب تناول بقايا شطيرة!

رفعت عاملة نظافة دعوى قضائية ضد شركة محاماة في بريطانيا تحقق أرباحاً سنوية تصل إلى 46 مليون جنيه إسترليني، بعد أن زعمت أنها فُصلت من عملها بسبب تناولها شطيرة متبقية.

وأطلقت الأم العازبة، من الإكوادور، الدعوى بعد أن عملت في وكالة تم التعاقد معها مع شركة محاماة الشركات في لندن.

وأفاد ممثلو اتحاد أصوات العالم المتحد، الذي يدعم حقوق العمال المهاجرين، بأنها تمت إقالتها قبل عيد الميلاد مباشرة.

وقيل إن غابرييلا رودريغيز، 39 عامًا، طُردت من وظيفتها التي يبلغ فيها راتبها 13 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، بسبب "سرقة" شطيرة تونة متبقية كان من المقرر التخلص منها بعد اجتماع.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن الشركة اتصلت بشركتها، توتال كلين، للشكوى من عدم إعادة الشطيرة المتبقية.