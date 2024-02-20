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طلب منها الانتقال للعيش معه ثم توقف فجأة عن مراسلتها... وما اكتشفته لاحقاً شكّل صدمة لها!
منوعات
2024-02-20 | 04:00
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طلب منها الانتقال للعيش معه ثم توقف فجأة عن مراسلتها... وما اكتشفته لاحقاً شكّل صدمة لها!
منذ تقريبًا ثلاث سنوات، تعيش سيدة تجربة مؤثرة حيث طلب منها رجل أن تنتقل للعيش معه، غير أنه في وقت لاحق توقف فجأة عن التواصل معها عبر البريد الإلكتروني، وذلك منذ أربعة أشهر.
وبعد انتظار عدة أسابيع، قررت أخيرًا الاتصال به لتعبر له عن انزعاجها وألمها، وتسأله عن الأسباب وراء صمته الطويل.
من خلال هذا الاتصال، كشفت لها الحقيقة المؤلمة، حيث اتضح أنه كان على علاقة عاطفية مع امرأة أخرى لفترة تمتد إلى خمس سنوات، وذلك دون أن يُبلِّغها بذلك. في تلك اللحظة، سادها شعور الغضب والارتباك، وشعرت بصدمة كبيرة جراء اكتشافها هذا الوضع.
وتعيش هذه السيدة الآن في حيرة حول الخطوات التي يجب عليها اتخاذها في هذا الوضع الصعب. كما تواجه تحديات عاطفية ونفسية تتطلب تفكيرًا دقيقًا حول مستقبل العلاقة وكيفية التعامل مع هذا الانكسار القاسي. ويتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في البحث عن إجابات أكثر وضوحًا أو تتجه نحو الحياة بمفردها.
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