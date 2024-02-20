"حادث مُفجع"... مقتل 3 أطفال في منزل على يد امرأة: وهكذا عُثر عليهم!

تحقق هيئة مراقبة الشرطة ببريطانيا في "اتصال مسبق" بعد العثور على ثلاثة أطفال متوفين في منزل في بريستول، حيث تم القبض على امرأة للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل.

وتم هذا الاكتشاف المأساوي في عقار في بليز ووك، سي ميلز، حوالي الساعة 12.40 صباح يوم الاثنين، حيث أُعلن وفاة الأطفال الثلاثة المأساوي بعد وقت قصير من وصول رجال الشرطة.

ولم يتم تأكيد سبب وفاتهم بعد، حيث بدأت الشرطة تحقيقًا عاجلاً في الحادث "المفجع"، بحسب موقع " ذا صن ".

والجدير بالذكر أن المرأة البالغة من العمر 42 عاماً، والتي يقال محلياً إنها مواطنة سودانية تُعرف فقط باسم ياسمين، قد تم القبض عليها ولا تزال محتجزة لدى الشرطة في المستشفى.

ويعتقد الجيران أن الأطفال الضحايا هم فتى يبلغ من العمر حوالي ثمانية أعوام، وفتاة يعتقد أنها تبلغ من العمر أربع سنوات، وفتى آخر عمره حوالي ستة أشهر.