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هدم ضريح ولي صوفي... "برنامج الهدم" يتسبب بخسارة أحد أقدم المواقع الأثرية في العاصمة الهندية!

منوعات
2024-02-20 | 03:47
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هدم ضريح ولي صوفي... &quot;برنامج الهدم&quot; يتسبب بخسارة أحد أقدم المواقع الأثرية في العاصمة الهندية!
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هدم ضريح ولي صوفي... "برنامج الهدم" يتسبب بخسارة أحد أقدم المواقع الأثرية في العاصمة الهندية!

هدم ضريح ولي صوفي... "برنامج الهدم" يتسبب بخسارة أحد أقدم المواقع الأثرية في العاصمة الهندية!

على مدى تسعة قرون، قصد الهنود ضريح بابا حجي روزبيه للصلاة داخل غابة غير كثيفة في العاصمة دلهي وكان قبر الولي الصوفي أحد أقدم المواقع الإسلامية في العاصمة الهندية، حتى حولته هيئة التنمية إلى أنقاض.

في أوائل شباط، صار الضريح أحدث ضحايا "برنامج الهدم" الذي تنفذه هيئة تنمية دلهي لإزالة "المباني الدينية غير القانونية" وشمل إزالة مسجد ومقابر وأضرحة ومعابد هندوسية.

وقد خلف تدمير الضريح شعورًا بالحسرة لدى السكان وتحذيرات قلقة من المؤرخين بشأن فقدان تراث لا يقدر بثمن، حيث قالت المؤرخة والمؤلفة "رنا صفوي": "إنها ضربة... للتاريخ الذي جعل الهند ما هي عليه اليوم".

وتأتي عمليات الهدم في وقت حساس مع تزايد جرأة القوميين الهندوس للمطالبة بمواقع أثرية إسلامية قديمة باعتبارها تابعة للديانة الهندوسية التي تمثل الأغلبية في البلاد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وافتتح رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" في كانون الثاني معبدا للاله رام في مدينة أيوديا في ولاية أوتار برادش، تم بناؤه على موقع مسجد عمره قرون دمره متعصبون هندوس في عام 1992 وهو ما أدى إلى إثارة مواجهات طائفية في مختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن مقتل 2000 شخص معظمهم من المسلمين.

وقالت هيئة تنمية دلهي، وهي وكالة اتحادية تهتم بالحفاظ على الطابع التاريخي لدلهي وتقاليدها، إن عمليات الإزالة تمت الموافقة عليها من قبل لجنة دينية، وإن برنامج الهدم بأكمله تم بنجاح من دون أي عائق أو احتجاج.
 

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