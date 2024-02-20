كرنفال بازل ينطلق على ضوء الفوانيس والأقنعة الملونة... وهذه التفاصيل!

كرنفال بازل ينطلق على ضوء الفوانيس والأقنعة الملونة... وهذه التفاصيل!

انطلق الاثنين كرنفال بازل، الأكبر من نوعه في سويسرا والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، مع تسليط الضوء خصوصاً هذا العام على موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.



وخلال هذا الحدث التقليدي الذي يستمر ثلاثة أيام، تغرق شوارع المدينة في الظلام لتتحول إلى أنهار من الفوانيس المزينة والأقنعة الملوّنة، فيما يتنافس المشاركون في الإبداع بالأزياء التنكرية، على أصوات النايات والطبول.



ونهض عشرات آلاف الأشخاص قبل الفجر لمشاهدة موكب "مورغنسترايش" الذي يحمل أعضاؤه فوانيس فوق رؤوسهم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وعند الساعة الرابعة صباحاً، تنطفئ الأضواء في بازل، ثالث أكبر مدينة في سويسرا، وينطلق الموكب الاحتفالي عندما يعطي قادة المسيرات إشارة البداية هاتفين باللهجة الألمانية التقليدية لبازل.



وفيما اختار مشاركون كثر تغير المناخ موضوعاً في الكرنفال، فإن موضوعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي، والأخبار المضللة، والذكرى السنوية الـ150 لحديقة حيوان بازل، وشراء مجموعة "يو بي اس" المصرفية لبنك "كريدي سويس"، وفيلم "باربي" والحروب في العالم لها حصة أيضاً في الحدث.