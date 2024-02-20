بعد وفاة ابنها بحادث مأساوي... قامت بخطوة مميزة أشعرتها بالامتنان: "أشعر بالنعمة"!

بعد وفاة ابنها بحادث مأساوي... قامت بخطوة مميزة أشعرتها بالامتنان: "أشعر بالنعمة"!

قالت الأم التي فقدت ابنها البالغ من العمر أربع سنوات في حادث مأساوي، إنها تشعر "بالنعمة" بعد أن أصبحت قريبة من الفتاة الصغيرة التي تلقت أمعاءه من خلال عملية زرع.



وفي التفاصيل، تبرع "وايلون بيتز"، بقلبه وكليتيه وأمعائه للمحتاجين بعد وفاته عندما سقطت خزانة ذات أدراج فوقه.



وبعد وفاة وايلون، رصدت والدته "ماديسون"، الطفلة "بيلا طومسون"، عبر الإنترنت ولاحظت أنها تخضع لعملية زرع أمعاء، فتواصلت مع والدتها، عبر فيسبوك.



وبفضل تبرع وايلون، تمكنت بيلا من الاستمتاع بفرصة ثانية لحياة مليئة بالمرح، كما تحولت الوالدتان الى أصدقاء.



وفي التفاصيل، كانت بيلا تعاني من مرض نادر يؤثر على القولون الكبير وعلى قدرة الشخص على هضم الطعام، وكانت تتلقى العلاج في مستشفى تورونتو، بالإضافة إلى نقص المناعة الشديد والقزامة.



وحققت عملية زرع بيلا نجاحاً كاملاً، وبعد ستة أشهر، أصبحت بحالة جيدة وحيوية.