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عروس تفكّر بعدم دعوة شقيقتها إلى حفل زفافها... والسبب ابنة الأخيرة؟!
منوعات
2024-02-20 | 09:00
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عروس تفكّر بعدم دعوة شقيقتها إلى حفل زفافها... والسبب ابنة الأخيرة؟!
عروس تفكّر بعدم دعوة شقيقتها إلى حفل زفافها... والسبب ابنة الأخيرة؟!
أثارت عروس نزاعاً عائلياً بعد أن طلبت من أختها إخراج ابنتها البالغة من العمر عاماً واحداً من حفل زفافها بحال شكّلت الأخيرة مصدر إلهاء.
وقالت المرأة إنها تريد أن تكون ابنة أختها ضمن يومها الخاص، لكنها لا تزال صغيرة جدًا وغالبًا ما تصرخ بصوت عالٍ.
وسألت أختها عما إذا كان بإمكانها هي أو زوجها اصطحاب طفلتهما إلى الخارج إذا بدأت في إحداث ضجيج أثناء الحفل لجذب الانتباه.
ومع ذلك، اعتقدت أخت العروس أنها كانت غير معقولة، واتهمتها بالرغبة في استبعاد ابنتها وهددت بعدم إحضار الطفلة إلى حفل الزفاف على الإطلاق.
كما أن العروس لا تعتقد أنها طلبت أي شيء غير معقول، كل ما أرادته هو حفل هادئ ومريح حيث يمكن للكل التركيز على ما يحدث من دون أن يثرثر طفل صغير.
وحاولت العروس طمأنة أختها أنه سيكون هناك الكثير من فترات الاسترخاء أثناء الزفاف حيث يمكن للطفلة أن تصدر صوتًا عاليًا كما تريد، ولكنها تزال منزعجة من شقيقتها حتى اللحظة.
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تفكّر
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زفافها...
والسبب
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