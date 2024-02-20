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كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!
منوعات
2024-02-20 | 09:49
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كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!
كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!
صدمت أم شابة عائلتها بعد أن كشفت عن الاسم "الغريب" الذي أطلقته على طفلتها حديثة الولادة.
وأنجبت الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً طفلة صغيرة في الشهر الفائت، ولم تخبر أحداً بالاسم الذي اختارته حتى وقّعت على كل الوثائق الرسمية.
وأرادت تسمية الطفلة على اسم جدّيها "هارفي وشارلوت"، لذلك قامت بمزجهما لتكوين اسم "هارلوت"، ولكنها لم تتوقع أن يكون معنى الكلمة "ساقطة" أو "منحلة جنسيًا".
وسببت تسميتها هذه انهيارات في العائلة، واتهامات تدينها برغبتها بتسمية الطفلة باسم غير لائق.
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