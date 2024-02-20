الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
2024-02-20 | 10:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
تحدثت عارضة الأزياء التي سارت على المنصة وهي لا ترتدي شيئًا سوى الأشرطة اللاصقة، عن كيف شجعها والدها على تقديم العرض المذهل.
ومشت سافانا سواريز، من نيوجيرسي، على منصة العرض لعرض Black Tape Project في أسبوع الموضة في نيويورك، الذي أقيم في شباط.
وفي عام 2018، ظهر المشروع لأول مرة على المدرج، مما ترك الجمهور في حالة صدمة عندما تم صنع الأصفاد والخلاخيل من الأشرطة اللاصقة بالإضافة إلى أغطية الصدر والمناطق الحساسة.
وتُظهر الصور الجريئة هذا العام مجموعة جديدة من العارضات يشاركن في العرض مع أشرطة لاصقة بكميات أقل على صدورهن وأرجلهن وأماكن أخرى، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وعرضت سافانا عرض الأزياء للعلامة التجارية للمرة الثالثة، وكشفت أن والدها قدمها لأول مرة إلى العلامة التجارية.
وفي حديثها، قالت العارضة الجريئة: "لقد رأى والدي بالفعل إحدى المقالات التي صدرت عن أسبوع ميامي للسباحة قبل بضع سنوات وأرسلها لي وقال: "إذا حصلت على هذه الفرصة، فسوف تستفيدين منها؟'"
وتدعي سافانا أنها كانت مترددة في المشاركة في البداية بسبب "المصطلحات السلبية" التي ارتبطت بالمظهر تافاضح.
ومع ذلك، ساعدها والداها في تغيير رأيها وسرعان ما انضمت إليها.
وأضافت: "لقد جلست حقًا لثانية وتحدثت عن ذلك مع والدي اللذين يمثلان أكبر دعم لي، وقلت لنفسي: "انتظري، إنه يظهر نفس كمية الجلد التي تظهر في البكيني، لا يوجد شيء مختلف بخلاف حقيقة أنه شريط لاصق."
ةقالت سافانا، التي تمتلك علامتها التجارية الخاصة لملابس السباحة، إن والديها "لا يدعمانها بشدة" في عرض الأزياء فحسب، بل أجدادها أيضًا.
حتى أن والدها "منفتح الذهن" جاء لمشاهدة عرضها الأول، بينما حضرت والدتها عرضها الثاني.
وكشف الشابة: "أعلم أنه نادر. في كل مرة أخبر أحداً أن والدي جاء لحضور عرضي، يقولون "لقد جاء والدك؟!" لكنني لن أقبل بذلك بأي طريقة أخرى. أنا ممتن للغاية."
مشروع الشريط الأسود هو فكرة جويل ألفاريز، الملقبة بـ "ملكة الشريط اللاصق".
وتحصل كل عارضة على تصميم مخصص بناءً على جسدها، وأضافت سافانا أن كل امرأة تحصل على "رقعة من الشريط اللاصق تضعها على منطقتك الحساسة الخاصة بنفسك".
وأضافت أنهم يستخدمون الزيت والغسول قبل العرض مما يساعد في تخفيف الألم بمجرد أن يأتوا لسحب الشريط.
ومع ذلك، إذا كنت "مشعرًا أكثر" فقد يؤذيك الأمر أكثر.
آخر الأخبار
منوعات
أرتدي
ووالدي
شجعني"...
أزياء
نيويورك
كشفته
العارضات!
(صور)
التالي
مشهد يفطر القلوب... طفل سقط في نهر خلال نزهة مع عائلته في بريطانيا: وهذا ما كشفته السلطات (فيديو)
عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-02-14
تقاعُد عويدات يؤسس لأزمة قضائية في النيابة التمييزية... وهذا ما كشفته مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
2024-02-14
تقاعُد عويدات يؤسس لأزمة قضائية في النيابة التمييزية... وهذا ما كشفته مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط"
0
صحف اليوم
2024-02-08
لودريان سيتوجه إلى القاهرة السبت... وهذا ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
2024-02-08
لودريان سيتوجه إلى القاهرة السبت... وهذا ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ"الشرق الأوسط"
0
اخبار البرامج
2024-01-21
"الدنيا مش مستاهلة"... ديما الجندي: لم أعش طفولتي وهذا ما كشفته عن خلافها مع نسرين طافش! (فيديو)
اخبار البرامج
2024-01-21
"الدنيا مش مستاهلة"... ديما الجندي: لم أعش طفولتي وهذا ما كشفته عن خلافها مع نسرين طافش! (فيديو)
0
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:28
ادعت إنجاب 5 أطفال وتعرضها للإجهاض 12 مرة بمساعدة وسادة... إليكم السبب!
منوعات
13:28
ادعت إنجاب 5 أطفال وتعرضها للإجهاض 12 مرة بمساعدة وسادة... إليكم السبب!
0
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
0
منوعات
12:43
بطاقة يانصيب رابحة تسببت "ببؤس كبير": "تركتني حبيبتي بعد فوزنا وما فعلته بي لا يصدق"!
منوعات
12:43
بطاقة يانصيب رابحة تسببت "ببؤس كبير": "تركتني حبيبتي بعد فوزنا وما فعلته بي لا يصدق"!
0
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:56
نبيه مفقود... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
09:56
نبيه مفقود... هل تعرفون مكانه؟
0
علوم وتكنولوجيا
04:22
علماء يتتبعون أطول رحلة لذئب عبر أوروبا بواسطة فضلاته
علوم وتكنولوجيا
04:22
علماء يتتبعون أطول رحلة لذئب عبر أوروبا بواسطة فضلاته
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-19
"قمر الثلج" سيظهر في هذا الموعد... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-19
"قمر الثلج" سيظهر في هذا الموعد... إليكم التفاصيل!
0
أخبار دولية
02:57
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عشرات المسلحين في خان يونس بغزة
أخبار دولية
02:57
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عشرات المسلحين في خان يونس بغزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 20-2-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 20-2-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
2
حال الطقس
01:20
المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:20
المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
3
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
4
آخر الأخبار
14:23
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
آخر الأخبار
14:23
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
5
خبر عاجل
14:57
المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل ونضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود
خبر عاجل
14:57
المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل ونضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود
6
خبر عاجل
14:56
المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم شن عملية عسكرية على رفح واي عملية يجب ان تأخذ بالاعتبار وجود مليون مدني هناك
خبر عاجل
14:56
المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم شن عملية عسكرية على رفح واي عملية يجب ان تأخذ بالاعتبار وجود مليون مدني هناك
7
اقتصاد
02:16
إرتفاع في أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:16
إرتفاع في أسعار المحروقات..
8
أخبار لبنان
04:55
مذكرة للحلبي تتعلق بتحديد عطلة عيد المعلم
أخبار لبنان
04:55
مذكرة للحلبي تتعلق بتحديد عطلة عيد المعلم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More