الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رغم حالتها الحرجة... رفضت التبرع بكليتها لأختها بسبب ما فعلته معها في طفولتها!

منوعات
2024-02-20 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رغم حالتها الحرجة... رفضت التبرع بكليتها لأختها بسبب ما فعلته معها في طفولتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رغم حالتها الحرجة... رفضت التبرع بكليتها لأختها بسبب ما فعلته معها في طفولتها!

رغم حالتها الحرجة... رفضت التبرع بكليتها لأختها بسبب ما فعلته معها في طفولتها!

أثارت امرأة جدلاً بعد رفضها التبرع بكليتها لأختها لأنها كانت لئيمة معها طوال طفولتها، وفق موقع "ميرور"

وأوضحت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا كيف كانت أختها "تستخف بها باستمرار"، وتطلق عليها أسماء مزعجة وتعتدي عليها جسديًا في صغرهما.

ورغم مرور الوقت على هذه الأحداث، قالت الشابة إن كل هذا التنمر ترك لها "ندوبًا عاطفية عميقة لا تزال تحملها حتى يومنا هذا".

وأوضحت: "أختي، البالغة من العمر 30 عامًا، كانت تعاني من الفشل الكلوي خلال العام الفائت، وقد أخبرنا الأطباء أنها في حاجة ماسة إلى عملية زرع لتتمكن من البقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من كل الألم الذي سببته لي، حاولت أن أسامحها وأمضي قدمًا، لكنها لم تعتذر أبدًا ولم تظهر أي ندم على أفعالها".

وتابعت: "الآن، ومع تعرض حياتها للخطر، تضغط علي عائلتي للتبرع بإحدى كليتي لها. ويقولون إنها الفرصة الوحيدة المتاحة لها".

ولكن الشابة اعتبرت أنها ليست مجبرة على أن تضحي بجزء منها من أجل شخص لم يُظهِر لها ذرة من اللطف أو الرحمة.

آخر الأخبار

منوعات

أخت

تبرع

كلية

حالة

حرجة

طفولة

LBCI التالي
مشهد يفطر القلوب... طفل سقط في نهر خلال نزهة مع عائلته في بريطانيا: وهذا ما كشفته السلطات (فيديو)
عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:24

انقلاب آلية تابعة للكتيبة الهندية العاملة في اليونيفيل في حادث سير في كفرشوبا ما ادى إلى جرح 3 عناصر أحدهم حالته حرجة

LBCI
آخر الأخبار
04:42

منظمة الصحة العالمية: إكمال مهمتين لنقل 32 مريضا في حالة حرجة بينهم أطفال من مستشفى ناصر بغزة وسط أعمال قتالية

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-02

تبرعت لوالدتها بعضوين... حالة طبية نادرة أنقذت حياة هذه السيدة!

LBCI
فنّ
2023-12-10

صدمة تلف الوسط الفني... مخرج مصري معروف في حالة صحية حرجة: بُترت قدمه وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:28

ادعت إنجاب 5 أطفال وتعرضها للإجهاض 12 مرة بمساعدة وسادة... إليكم السبب!

LBCI
منوعات
13:10

شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!

LBCI
منوعات
12:43

بطاقة يانصيب رابحة تسببت "ببؤس كبير": "تركتني حبيبتي بعد فوزنا وما فعلته بي لا يصدق"!

LBCI
منوعات
12:29

"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:56

نبيه مفقود... هل تعرفون مكانه؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:22

علماء يتتبعون أطول رحلة لذئب عبر أوروبا بواسطة فضلاته

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-19

"قمر الثلج" سيظهر في هذا الموعد... إليكم التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
02:57

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عشرات المسلحين في خان يونس بغزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:54

عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 20-2-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:46

سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟

LBCI
حال الطقس
01:20

المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:33

سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
آخر الأخبار
14:23

سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات

LBCI
خبر عاجل
14:57

المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل ونضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود

LBCI
خبر عاجل
14:56

المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم شن عملية عسكرية على رفح واي عملية يجب ان تأخذ بالاعتبار وجود مليون مدني هناك

LBCI
اقتصاد
02:16

إرتفاع في أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
04:55

مذكرة للحلبي تتعلق بتحديد عطلة عيد المعلم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More