عروس توصف بـ"المجنونة" بعد غضبها من رفض غالبية المعازيم الحضور إلى حفل زفافها... إليكم ما حصل!

عروس توصف بـ"المجنونة" بعد غضبها من رفض غالبية المعازيم الحضور إلى حفل زفافها... إليكم ما حصل!



غضبت عروس بعد أن رفض ما يفوق المئة شخص من ضيوفها حضور حفل زفافها الباهظ الثمن، لكن رد فعلها الغاضب جعلها توصف بـ "المستحقة" و"المجنونة".



وفي التفاصيل، شاركت "سارة" الأميركية قصتها عبر فيسبوك بعد أن تلقت عددًا منخفضًا من الردود على الدعوات، متهمة الضيوف بقلة الاحترام، بعد أن أجاب تسعة أشخاص فقط على دعوتها لهم إلى حفل زفافها في تايلاند من أصل 150 شخصًا.



وأتى هذا الخجل في تلبية دعوة الزفاف لأنه على الضيوف دفع 2000 دولار لمشاركة العروس يومها الخاص، كما قالت سارة إنها لن تسامح أيًا من الضيوف على قلّة الاحترام التي قابلتها، وسوف تبحث عن معارف وأصدقاء جدد.