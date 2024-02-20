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"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

منوعات
2024-02-20 | 12:29
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"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

استمعت المحكمة إلى طبيب تلفزيوني مارس الجنس مع مريضة في عيادته ووعدها بالبوتوكس من أجل المتعة.

وقيل إن الدكتور تيغيون إيشو، من برنامج "هذا الصباح"، التقى بها لأول مرة في نادٍ للرجال.

لقد كانت تقدم خدمات جنسية على الموقع الإباحي OnlyFans وكاميرات الويب، وقامت بزيارة الطبيب وهو والد لطفلين لاستشارته حول عملية تجميل الشفاه، والتي يقدمها في عياداته في لندن ونيوكاسل ودبي.

وقالت كلوي هدسون من المجلس الطبي العام، إنه بعد موعد في 2019، تابعته عبر الإنترنت وكان يرد على منشوراتها بمحتوى جنسي، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وقالت السيدة هدسون إن المريضة أخذت هذا الأسلوب على أنه يعني أنه قد يرغب في أن يكون عميلاً لخدماتها الجنسية في نفس الوقت الذي كان يعالجها فيه.

وتبع ذلك المزيد من النصوص الصريحة، وقالت السيدة هدسون إن الدكتور إيشو كان على علم بأن ذلك خطأ لأنه قال للمريضة في إحدى الرسائل: "إذا كسرت القوانين الطبية فستنتهي مسيرتي المهنية". 

وقالت إن الدكتور إيشو كان على علم بأن المرأة معرضة للخطر بسبب وظيفتها، حيث أن مظهرها يدر دخلها.

 وتزعم المريضة أنهما مارسا الجنس في نهاية المطاف في عيادته في نيوكاسل، وأنه بعد ذلك أخبرها أنه يمكنه "إعطاءها البوتوكس مقابل خدمات جنسية".

الدكتور إيشو نفى ذلك، واعترف بأربعة من أصل عشرة تهم، من بينها إقامة علاقة عاطفية غير لائقة معها في الفترة من 2019 إلى 2022.

وكما كشفت صحيفة The Sun في عام 2022، بعد أن أثيرت المزاعم لأول مرة، وضع الدكتور إيشو شروطًا خاصة على رخصته، بما في ذلك الحاجة إلى مرافقته عند التعامل مع مريضات من الإناث.
 

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