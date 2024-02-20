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شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
منوعات
2024-02-20 | 13:10
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شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
روى شاب قصته عبر موقع
ذا صن
، وكتب: "لقد غادرت خطيبتي السيارة مع شخص غريب في إحدى الحفلات بعد أن حدث بيننا شجار كبير، وهي الآن تتوسل إليّ أن أتزوجها بعد مرور ثلاثة أشهر.".
وتحدث الشاب عن تفاصيل قصته بالقول: "تبلغ خطيبتي من العمر 31 عامًا وعمري 34 عامًا. ولديها حساب على موقع محتى البالغين OnlyFans وهي واثقة جدًا من جسدها. التقينا عندما وظفتني لأنني مصور فيديو."
وتابع: "لقد كانت سعيدة باللقطات التي صورتها وأصرت على اصطحابي لاحتساء مشروب. تناولنا كأسين من النبيذ ثم تناولنا العشاء... مر الوقت بسرعة كبيرة، لقد تسلينا حقًا واضطروا إلى طردنا في نهاية الليل... عدت إلى بيتها حيث صممت لي بعض الملابس الداخلية الجديدة. وشعرت بفرح كبير وسرعان ما استمتعنا بالجنس المكثف حقًا."
وأضف الشاب: "منذ تلك اللحظة فصاعدا كنا لا ننفصل. اعترفت بأنها تحظى باهتمام كبير من الذكور لكنها قالت إنها تحب مدى ثباتي... بدأنا بالمواعدة وانتقلت للعيش معها. علاقتنا مشاكسة، مع الكثير من الجدال، لكنني تقدمت لها في عيد ميلادها العام الفائت. ثم، قبل عيد الميلاد مباشرة، ذهبنا إلى حفلة لدى أحد الأصدقاء."
واستمر بالسرد قائلا: "لقد كنا محاطين بأشخاص مؤثرين مذهلين. عندما بدأت خطيبتي بمغازلة رجل وسيم، شعرت بغضب عارم... طلبت منها أن تتحدث معي في الخارج لكنها رفضت وانتهى بنا الأمر بالصراخ في المطبخ... لقد خرجت وتبعها الرجل. وعندما ذهبت إلى الشرفة، كل ما استطعت رؤيته هو سيارته وهي تختفي على الطريق."
وأكد الشاب أن "نقلت أغراضي من شقتها ولم أسمع منها منذ أشهر... لقد راسلتني الآن قائلة إنها تريد مقابلتي. حتى أنها سألت عما إذا كان حفل زفافنا لا يزال مستمراً... لست متأكدًا مما إذا كنت سأعود إليها أم أنهي القصة برمتها".
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