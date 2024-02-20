الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!

منوعات
2024-02-20 | 13:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... &quot;عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!

شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!

روى شاب قصته عبر موقع ذا صن، وكتب: "لقد غادرت خطيبتي السيارة مع شخص غريب في إحدى الحفلات بعد أن حدث بيننا شجار كبير، وهي الآن تتوسل إليّ أن أتزوجها بعد مرور ثلاثة أشهر.".

وتحدث الشاب عن تفاصيل قصته بالقول: "تبلغ خطيبتي من العمر 31 عامًا وعمري 34 عامًا. ولديها حساب على موقع محتى البالغين OnlyFans وهي واثقة جدًا من جسدها. التقينا عندما وظفتني لأنني مصور فيديو."

وتابع: "لقد كانت سعيدة باللقطات التي صورتها وأصرت على اصطحابي لاحتساء مشروب. تناولنا كأسين من النبيذ ثم تناولنا العشاء... مر الوقت بسرعة كبيرة، لقد تسلينا حقًا واضطروا إلى طردنا في نهاية الليل... عدت إلى بيتها حيث صممت لي بعض الملابس الداخلية الجديدة. وشعرت بفرح كبير وسرعان ما استمتعنا بالجنس المكثف حقًا."

وأضف الشاب: "منذ تلك اللحظة فصاعدا كنا لا ننفصل. اعترفت بأنها تحظى باهتمام كبير من الذكور لكنها قالت إنها تحب مدى ثباتي... بدأنا بالمواعدة وانتقلت للعيش معها. علاقتنا مشاكسة، مع الكثير من الجدال، لكنني تقدمت لها في عيد ميلادها العام الفائت. ثم، قبل عيد الميلاد مباشرة، ذهبنا إلى حفلة لدى أحد الأصدقاء."

واستمر بالسرد قائلا: "لقد كنا محاطين بأشخاص مؤثرين مذهلين. عندما بدأت خطيبتي بمغازلة رجل وسيم، شعرت بغضب عارم... طلبت منها أن تتحدث معي في الخارج لكنها رفضت وانتهى بنا الأمر بالصراخ في المطبخ... لقد خرجت وتبعها الرجل. وعندما ذهبت إلى الشرفة، كل ما استطعت رؤيته هو سيارته وهي تختفي على الطريق."

وأكد الشاب أن "نقلت أغراضي من شقتها ولم أسمع منها منذ أشهر... لقد راسلتني الآن قائلة إنها تريد مقابلتي. حتى أنها سألت عما إذا كان حفل زفافنا لا يزال مستمراً... لست متأكدًا مما إذا كنت سأعود إليها أم أنهي القصة برمتها".
 

آخر الأخبار

منوعات

ممثلة

أفلام

إباحية....

"عرضت

عليها

الزواج

ووافقت

أهانتني

بطريقة

طلبته

مني"!

LBCI التالي
مشهد يفطر القلوب... طفل سقط في نهر خلال نزهة مع عائلته في بريطانيا: وهذا ما كشفته السلطات (فيديو)
عاشت في السيارة هرباً من معاملة والدتها السيئة وأصدقائها... قصة ملهمة تخللتها حواجز مهمة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-16

نجم أفلام إباحية يضع وشماً صادماً على وجهه... "عائلتي تكرهه وتتصرف وكأنني قتلت شخصًا ما"! (صور)

LBCI
اخبار البرامج
2023-12-27

"الكلاب كانت عم بتلحوسني"... عثروا عليها بمكب النفايات وتعرضت للاعتداء والظلم: إليكم قصة سوزان المأساوية! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
06:43

والدة نافالني تناشد بوتين: أطالب بتسليم جثمان إبني فورا كي أتمكن من دفنه "بطريقة إنسانية"

LBCI
منوعات
2024-02-16

شابة انتقلت للعيش في جزيرة... وبعد أشهر عُثر عليها في هذه الحالة بالمنزل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:16

الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!

LBCI
منوعات
14:13

عندما يلتقي أطول رجل في العالم بأقصر امرأة على قيد الحياة... صور تكشف أكبر فرق في الطول بالعالم! (صور)

LBCI
منوعات
13:28

ادعت إنجاب 5 أطفال وتعرضها للإجهاض 12 مرة بمساعدة وسادة... إليكم السبب!

LBCI
منوعات
12:43

بطاقة يانصيب رابحة تسببت "ببؤس كبير": "تركتني حبيبتي بعد فوزنا وما فعلته بي لا يصدق"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:13

نتنياهو: إسرائيل لن تدفع أي ثمن لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-02-12

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قلق لهجوم محتمل على رفح

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-03

حركة أمل عن جريمة الضاحية: عدوان على لبنان وعلى سيادته... نضعه برسم المجتمع الدولي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-25

تيك توك تطلق ميزة جديدة وتنافس تويتر... إليكم التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!

LBCI
رياضة
13:57

منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:54

عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:20

المنخفض الجوي ينكفئ جزئياً اليوم... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
16:33

سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
منوعات
10:50

"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)

LBCI
اقتصاد
02:16

إرتفاع في أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
04:55

مذكرة للحلبي تتعلق بتحديد عطلة عيد المعلم

LBCI
أخبار لبنان
01:54

وليد جنبلاط: يبدو أننا دخلنا في حرب مفتوحة... وهذه هي نصيحتي!

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حادثة انهيار مبنى في الشويفات... ماذا في آخر المستجدات؟

LBCI
منوعات
12:29

"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More