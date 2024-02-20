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عندما يلتقي أطول رجل في العالم بأقصر امرأة على قيد الحياة... صور تكشف أكبر فرق في الطول بالعالم! (صور)

منوعات
2024-02-20 | 14:13
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عندما يلتقي أطول رجل في العالم بأقصر امرأة على قيد الحياة... صور تكشف أكبر فرق في الطول بالعالم! (صور)
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عندما يلتقي أطول رجل في العالم بأقصر امرأة على قيد الحياة... صور تكشف أكبر فرق في الطول بالعالم! (صور)

عندما يلتقي أطول رجل في العالم بأقصر امرأة على قيد الحياة... صور تكشف أكبر فرق في الطول في العالم! (صور)

التقى أطول رجل في العالم وأقصر امرأة على قيد الحياة، وتظهر صورهما معًا الفرق المذهل في الحجم بينهما.

وتم تصوير سلطان كوسين، 41 عامًا، وجيوتي أمجي، 30 عامًا، معًا في سلسلة من الصور الممتعة في كاليفورنيا يوم الاثنين. كوسين، من تركيا، يبلغ طوله 8 أقدام و3 بوصات، وهو واحد من 10 حالات مؤكدة فقط في التاريخ لشخص يصل طوله إلى 8 أقدام أو أكثر.

وتحمل أمجي، من الهند، لقب أقصر امرأة على قيد الحياة، حيث يصل طولها إلى ما يزيد قليلاً عن قدمين، أي أصغر من طفل صغير يبلغ من العمر عامين في المتوسط. وحصل كل من كوسين وأمجي على ألقابهما في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2011، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

ويرجع حجم أمجي الصغير إلى الودانة، وهو نوع من التقزم الذي أوقف نموها عند طولها الحالي.

من ناحية أخرى، فإن طول كوسين الاستثنائي - والذي لم يبدأ حتى بلغ العاشرة من عمره - يرجع إلى ورم يؤدي إلى حالة طبية تعرف باسم عملاقة الغدة النخامية.

والتقى الثنائي لأول مرة في عام 2018 لالتقاط صورة في أهرامات الجيزة.

والآن، بعد مرور خمس سنوات، اجتمع الاثنان مرة أخرى، لعرض ما هو في الأساس أكبر فرق في الطول في العالم، وكانت الصور الناتجة مذهلة حقًا.

وأظهرت إحدى اللقطات أمجي وهي تجلس في حضن كوسين، وفي صورة ممتعة أخرى، تقف أمجي بشكل هزلي بجوار حذائه، مقلدة وضعية جسم كوسين، ومشيرة بإبهامها إلى الكاميرا.

والصورة النهائية تسلط الضوء على الفرق في الحجم حيث يحمل كوسين حذاءه بجوار أمجي، مما يوضح أنه بطولها تقريبًا.

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