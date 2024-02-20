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الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!

منوعات
2024-02-20 | 15:16
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الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!
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الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!

الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!

ادعى برايان جونسون، خبير التكنولوجيا المشهور بإنفاقه 1.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا لعكس عملية الشيخوخة، أنه تغلب على الصلع والشيب.

وفي مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان "كيف عكست تساقط شعري + الشيب"، تحدث المؤثر غريب الأطوار لمعجبيه عن ثلاثة أساليب رئيسية يستخدمها لشعره. ويشكل العلاج بالضوء الأحمر والعلاج الموضعي والإبر الدقيقة جزءًا من مبادرة "Project Blueprint" للبقاء "شابًا إلى الأبد".

وقال جونسون البالغ من العمر 46 عاما: "إن أفضل وقت للعمل على شعرك هو قبل أن تبدأ في فقدانه... وراثيا يجب أن أكون أصلع."

وأول شيء يفعله جونسون كل صباح للحفاظ على شعره كثيفًا هو ارتداء قبعة العلاج بالضوء الأحمر التي تعمل بالبطارية لمدة ست دقائق، مما يزيد من تدفق الدم ويحفز نشاط بصيلات الشعر".

وبمجرد الانتهاء من هذه الطقوس الغريبة، يستخدم الملياردير مزيجًا خاصًا من الكريم الموضعي المكون من قائمة طويلة من المكونات بما في ذلك الكافيين USP وزيت شجرة الشاي والميلاتونين USP.

وفي الفيديو، الذي حصد أكثر من 515 ألف مشاهدة، يقول جونسون إن الأشخاص الذين يحتاجون إلى استراتيجية "عدوانية" لإعادة نمو الشعر يمكنهم القيام بذلك مرتين في اليوم، بدلاً من مرة واحدة، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وبمجرد أن تصبح حركاته المبللة بالرغوة جاهزة، يبدأ جونسون الخطوة الأخيرة - الوخز بالإبر الدقيقة - وثقب فروة رأسه باستخدام أسطوانة تحتوي على دبابيس صغيرة. وقال إن هذا "يعزز آثار الموضعي"، على الرغم من أنه اعترف بأنه لم يكن يكرر هذه العملية باستمرار خوفًا من التسبب في صدمة لفروة رأسه.

ووفقًا لجونسون، فقد بدأ يشيب في العشرينات من عمره، وقال إن أسلوب حياته ربما ساهم في ذلك. قال: "لقد كان وقتًا مجنونًا في حياتي... كنت أقوم ببناء Braintree، وVenmo، وكان لدي ثلاثة أطفال صغار، وكنت في علاقة مليئة بالتحديات... حدث الكثير. كما أنني كنت مكتئبًا حقًا."

وتصدر جونسون الذي يتحدى الشيخوخة عناوين الصحف بسبب سعيه للبحث عن الخلود، بما في ذلك تناول 111 حبة يوميا واستخدام عمليات نقل دم ابنه البالغ من العمر 17 عاما. لقد اعترف مؤخرًا بأن روتينه المتطرف يؤدي إلى إبعاد النساء عنه. 

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