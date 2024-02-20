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"زوجة حبيبي السابقة أثارت جنوني"... لحظة غضب أوقعت هذه الشابة في مأزق: ما فعلته يمكن أن يدفعه للانفصال عني!

"زوجة حبيبي السابقة أثارت جنوني"... لحظة غضب أوقعت هذه الشابة في مأزق: ما فعلته يمكن أن يدفعه للانفصال عني!





وتابعت: "ابنه لطيف ولكن يزعجني أن صديقي يرى زوجته السابقة كل أسبوع عندما يصطحب ابنه ويوصله... لقد وجدت صورة فاضحة لها على هاتف صديقي، تم التقاطها قبل أن أعرفه. وفي لحظة أرسلتها لنفسي... لقد أعطاني حبيبته السابقة دائمًا الشعور بأنها ستعيده لها عندما تشاء ذلك".



وأوضحت الشابة أن "في الأسبوع الفائت، دفعتني إلى أبعد من ذلك. بقي ابنهما معنا طوال الليل وعندما عاد إلى المنزل اشتكى من الشعور بالمرض... ثم اتهمتنا والدته بإعطائه الكثير من الحلويات في حين أنه لم يأكل أي شيء... ثم أصيب بالحمى وحالته كانت سيئة للغاية، لذلك اتصلت الزوجة السابقة بصديقي ليذهب معها وأخذاه إلى قسم الطوارئ. وتم إرساله إلى المنزل ومعه دواء لعلاج الخلل."



وأضافت: "عندما سألت صديقي، أخبرني أن زوجته السابقة كانت في "حالة جيدة" وأنها قلقة بشأن ابنهما... اعترف أنه عانقها ثم هدأت - لكنني رأيت الخطر يقترب وشعرت وكأنها طريقة أخرى لجعله يلمسها... لقد أرسلت لها تلك الصورة التي تدينها وقلت لها إنها إذا لم ترفع يديها القذرتين عن حبيبي، فسوف أرسلها إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بها."



وختمت: "لقد قمت بذلك في لحظة غضب، والآن لا أعرف كيف أعيد الأمور إلى نصابها الصحيح."

روت شابة قصتها لموقع ذا صن ، وقالت: "لقد فعلت شيئًا غبيًا حقًا، وعندما يكتشف صديقي ذلك، سوف ينهي علاقتنا بالتأكيد... أنا في سن الـ31، وكان يجب أن أصرف بعوي أكثر. صديقي يبلغ من العمر 34 عامًا وقد تزوج من قبل. لديه ابن عمره 5 أعوام."وتابعت: "ابنه لطيف ولكن يزعجني أن صديقي يرى زوجته السابقة كل أسبوع عندما يصطحب ابنه ويوصله... لقد وجدت صورة فاضحة لها على هاتف صديقي، تم التقاطها قبل أن أعرفه. وفي لحظة أرسلتها لنفسي... لقد أعطاني حبيبته السابقة دائمًا الشعور بأنها ستعيده لها عندما تشاء ذلك".وأوضحت الشابة أن "في الأسبوع الفائت، دفعتني إلى أبعد من ذلك. بقي ابنهما معنا طوال الليل وعندما عاد إلى المنزل اشتكى من الشعور بالمرض... ثم اتهمتنا والدته بإعطائه الكثير من الحلويات في حين أنه لم يأكل أي شيء... ثم أصيب بالحمى وحالته كانت سيئة للغاية، لذلك اتصلت الزوجة السابقة بصديقي ليذهب معها وأخذاه إلى قسم الطوارئ. وتم إرساله إلى المنزل ومعه دواء لعلاج الخلل."وأضافت: "عندما سألت صديقي، أخبرني أن زوجته السابقة كانت في "حالة جيدة" وأنها قلقة بشأن ابنهما... اعترف أنه عانقها ثم هدأت - لكنني رأيت الخطر يقترب وشعرت وكأنها طريقة أخرى لجعله يلمسها... لقد أرسلت لها تلك الصورة التي تدينها وقلت لها إنها إذا لم ترفع يديها القذرتين عن حبيبي، فسوف أرسلها إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بها."وختمت: "لقد قمت بذلك في لحظة غضب، والآن لا أعرف كيف أعيد الأمور إلى نصابها الصحيح."