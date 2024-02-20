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"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!

"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الكاملة!







لكن الفتاة البالغة من العمر 38 عامًا لم تتوقع أن تتماشى مع المرأة الأخرى بشكل جيد، مما دفعها إلى أن تطلب منها الزواج بعد أشهر.، وفق ما نقل موقع



وقالت، وهي تشارك قصتها على موقع Reddit: "لقد تزوجت من زوجي البالغ من العمر 42 عامًا لمدة تسع سنوات على الأقل. واعتقدت أن علاقتنا كانت مثالية. اعتقدت أننا كنا سعداء. وللأسف، قبل أربع سنوات تعرض لحادث سيارة ولم يتمكن من النجاة. إن القول بأن قلبي تحطم هو أمر طفيف. لذلك يمكنكم أن تتخيلوا مدى سوء الأمر كان بالنسبة لي عندما اكتشفت أنه كان يخونني."



وتابعت: "كانت صديقته السرية حاضرة في الجنازة لأن والديه كانا على علم بعلاقتهما الغرامية، وبما أنه "أحبها"، فقد كان وجودها موضع ترحيب. كنت غاضبة حقًا، لكن لم يكن لدي الطاقة للرد، لذا جلست طوال الوقتوأنا أبكي خلال الجنازة."



وعندما انتهت الجنازة، جاءت إليها صديقتها لتعرب عن مدى أسفها - لكن الزوجة لم ترد بأي شيء وغادرت.



وبعد شهر، ظهرت الصديقة عند باب منزلها وهي تريد شرح موقفها.



وأضافت: "لقد بدأت بالصراخ والبكاء بشأن مدى أسفها وأنها لم تكن تقصد أبدًا إيذاء شخص مثلي... شعرت بالأسف عليها بسبب كثرة بكائها، وحقيقة بدت صادقة، لذلك عانقتها وأخبرتها أن الأمر على ما يرام وأنني سامحتها. لم أسامحها في الواقع في ذلك الوقت، لكن كنت على استعداد لقول ذلك إذا كان ذلك يعني أنها ستهدأ".



وتابعت: "ومع ذلك، لم تصدقني وقالت إنها ستعوضني مهما حدث. لذلك، خلال الأشهر القليلة التالية أو نحو ذلك، تلقيت الزهور والهدايا، وزيارات مستمرة للاطمئنان على صحتي، وما إلى ذلك. خلال تلك الفترة احتقرتها، وصرخت في وجهها، وصرخت عليها لتتركني وشأني، بل وهددت بإصدار أمر زجري".



"وعلى الرغم من ذلك، ظلت صبورة واستمرت في تقديم الهدايا والفحوصات المستمرة. وفي نهاية المطاف، بدأت كراهيتي لها تتلاشى وانتقلنا من مجرد اللقاءات الرسمية إلى التعرف على بعضنا البعض"، بحسب ما قالت.



وبدأت الشابتان في معرفة المزيد عن بعضهن البعض، واعترفت الزوجة بأنها بدأت في "تنمية مشاعرها تجاهها".



وقالت: "في إحدى الليالي، بعد قليل من المشروبات، أخبرتها بما أشعر به، والمفاجأة أنها أعادت لي المشاعر وقبلتني. وتوالت الأمور مما أدى بنا إلى ممارسة الحب. بعد ذلك تواعدنا على مدى السنوات القليلة التالية. وتأكدت مع السنوات من حبها لها ومن مشاعري نحوها".



وكشفت الزوجة أن "لقد تمت خطوبتنا مؤخرًا، ونشرت هذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى بطريقة ما إلى سماع أهل زوجي عن الأمر. وبدأوا في الاتصال بي ومضايقتي قائلين كم كان من عدم الاحترام الزواج من "حب حياة زوجي" "وأنني لا أحترمه، خاصة الآن بعد أن مات وأنني بحاجة إلى تجاوز الماضي".



وأكدت أن "كنت أتجاهلهم في البداية وأخبرهم أن الأمر ليس من شأنهم، لكنهم تمكنوا من جعل عائلة زوجي بأكملها تضايقني وتنعتني ببعض الأشياء السيئة. كنت أحاول فقط حظرهم وتجاهلهم في البداية ولكن المضايقات المستمرة كانت تقودني إلى الشك في نفسي".

نعلم جميعًا أن الغش أمر خاطئ، لكن هذا لا يمنع بعض الأشخاص من عدم الإخلاص. هذا هو بالضبط ما اكتشفته امرأة مكسورة القلب عندما التقت بصديقة زوجها السرية في جنازته.لكن الفتاة البالغة من العمر 38 عامًا لم تتوقع أن تتماشى مع المرأة الأخرى بشكل جيد، مما دفعها إلى أن تطلب منها الزواج بعد أشهر.، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.وقالت، وهي تشارك قصتها على موقع Reddit: "لقد تزوجت من زوجي البالغ من العمر 42 عامًا لمدة تسع سنوات على الأقل. واعتقدت أن علاقتنا كانت مثالية. اعتقدت أننا كنا سعداء. وللأسف، قبل أربع سنوات تعرض لحادث سيارة ولم يتمكن من النجاة. إن القول بأن قلبي تحطم هو أمر طفيف. لذلك يمكنكم أن تتخيلوا مدى سوء الأمر كان بالنسبة لي عندما اكتشفت أنه كان يخونني."وتابعت: "كانت صديقته السرية حاضرة في الجنازة لأن والديه كانا على علم بعلاقتهما الغرامية، وبما أنه "أحبها"، فقد كان وجودها موضع ترحيب. كنت غاضبة حقًا، لكن لم يكن لدي الطاقة للرد، لذا جلست طوال الوقتوأنا أبكي خلال الجنازة."وعندما انتهت الجنازة، جاءت إليها صديقتها لتعرب عن مدى أسفها - لكن الزوجة لم ترد بأي شيء وغادرت.وبعد شهر، ظهرت الصديقة عند باب منزلها وهي تريد شرح موقفها.وأضافت: "لقد بدأت بالصراخ والبكاء بشأن مدى أسفها وأنها لم تكن تقصد أبدًا إيذاء شخص مثلي... شعرت بالأسف عليها بسبب كثرة بكائها، وحقيقة بدت صادقة، لذلك عانقتها وأخبرتها أن الأمر على ما يرام وأنني سامحتها. لم أسامحها في الواقع في ذلك الوقت، لكن كنت على استعداد لقول ذلك إذا كان ذلك يعني أنها ستهدأ".وتابعت: "ومع ذلك، لم تصدقني وقالت إنها ستعوضني مهما حدث. لذلك، خلال الأشهر القليلة التالية أو نحو ذلك، تلقيت الزهور والهدايا، وزيارات مستمرة للاطمئنان على صحتي، وما إلى ذلك. خلال تلك الفترة احتقرتها، وصرخت في وجهها، وصرخت عليها لتتركني وشأني، بل وهددت بإصدار أمر زجري"."وعلى الرغم من ذلك، ظلت صبورة واستمرت في تقديم الهدايا والفحوصات المستمرة. وفي نهاية المطاف، بدأت كراهيتي لها تتلاشى وانتقلنا من مجرد اللقاءات الرسمية إلى التعرف على بعضنا البعض"، بحسب ما قالت.وبدأت الشابتان في معرفة المزيد عن بعضهن البعض، واعترفت الزوجة بأنها بدأت في "تنمية مشاعرها تجاهها".وقالت: "في إحدى الليالي، بعد قليل من المشروبات، أخبرتها بما أشعر به، والمفاجأة أنها أعادت لي المشاعر وقبلتني. وتوالت الأمور مما أدى بنا إلى ممارسة الحب. بعد ذلك تواعدنا على مدى السنوات القليلة التالية. وتأكدت مع السنوات من حبها لها ومن مشاعري نحوها".وكشفت الزوجة أن "لقد تمت خطوبتنا مؤخرًا، ونشرت هذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى بطريقة ما إلى سماع أهل زوجي عن الأمر. وبدأوا في الاتصال بي ومضايقتي قائلين كم كان من عدم الاحترام الزواج من "حب حياة زوجي" "وأنني لا أحترمه، خاصة الآن بعد أن مات وأنني بحاجة إلى تجاوز الماضي".وأكدت أن "كنت أتجاهلهم في البداية وأخبرهم أن الأمر ليس من شأنهم، لكنهم تمكنوا من جعل عائلة زوجي بأكملها تضايقني وتنعتني ببعض الأشياء السيئة. كنت أحاول فقط حظرهم وتجاهلهم في البداية ولكن المضايقات المستمرة كانت تقودني إلى الشك في نفسي".