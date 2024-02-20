الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
2024-02-20 | 16:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الكاملة!
نعلم جميعًا أن الغش أمر خاطئ، لكن هذا لا يمنع بعض الأشخاص من عدم الإخلاص. هذا هو بالضبط ما اكتشفته امرأة مكسورة القلب عندما التقت بصديقة زوجها السرية في جنازته.
لكن الفتاة البالغة من العمر 38 عامًا لم تتوقع أن تتماشى مع المرأة الأخرى بشكل جيد، مما دفعها إلى أن تطلب منها الزواج بعد أشهر.، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
وقالت، وهي تشارك قصتها على موقع Reddit: "لقد تزوجت من زوجي البالغ من العمر 42 عامًا لمدة تسع سنوات على الأقل. واعتقدت أن علاقتنا كانت مثالية. اعتقدت أننا كنا سعداء. وللأسف، قبل أربع سنوات تعرض لحادث سيارة ولم يتمكن من النجاة. إن القول بأن قلبي تحطم هو أمر طفيف. لذلك يمكنكم أن تتخيلوا مدى سوء الأمر كان بالنسبة لي عندما اكتشفت أنه كان يخونني."
وتابعت: "كانت صديقته السرية حاضرة في الجنازة لأن والديه كانا على علم بعلاقتهما الغرامية، وبما أنه "أحبها"، فقد كان وجودها موضع ترحيب. كنت غاضبة حقًا، لكن لم يكن لدي الطاقة للرد، لذا جلست طوال الوقتوأنا أبكي خلال الجنازة."
وعندما انتهت الجنازة، جاءت إليها صديقتها لتعرب عن مدى أسفها - لكن الزوجة لم ترد بأي شيء وغادرت.
وبعد شهر، ظهرت الصديقة عند باب منزلها وهي تريد شرح موقفها.
وأضافت: "لقد بدأت بالصراخ والبكاء بشأن مدى أسفها وأنها لم تكن تقصد أبدًا إيذاء شخص مثلي... شعرت بالأسف عليها بسبب كثرة بكائها، وحقيقة بدت صادقة، لذلك عانقتها وأخبرتها أن الأمر على ما يرام وأنني سامحتها. لم أسامحها في الواقع في ذلك الوقت، لكن كنت على استعداد لقول ذلك إذا كان ذلك يعني أنها ستهدأ".
وتابعت: "ومع ذلك، لم تصدقني وقالت إنها ستعوضني مهما حدث. لذلك، خلال الأشهر القليلة التالية أو نحو ذلك، تلقيت الزهور والهدايا، وزيارات مستمرة للاطمئنان على صحتي، وما إلى ذلك. خلال تلك الفترة احتقرتها، وصرخت في وجهها، وصرخت عليها لتتركني وشأني، بل وهددت بإصدار أمر زجري".
"وعلى الرغم من ذلك، ظلت صبورة واستمرت في تقديم الهدايا والفحوصات المستمرة. وفي نهاية المطاف، بدأت كراهيتي لها تتلاشى وانتقلنا من مجرد اللقاءات الرسمية إلى التعرف على بعضنا البعض"، بحسب ما قالت.
وبدأت الشابتان في معرفة المزيد عن بعضهن البعض، واعترفت الزوجة بأنها بدأت في "تنمية مشاعرها تجاهها".
وقالت: "في إحدى الليالي، بعد قليل من المشروبات، أخبرتها بما أشعر به، والمفاجأة أنها أعادت لي المشاعر وقبلتني. وتوالت الأمور مما أدى بنا إلى ممارسة الحب. بعد ذلك تواعدنا على مدى السنوات القليلة التالية. وتأكدت مع السنوات من حبها لها ومن مشاعري نحوها".
وكشفت الزوجة أن "لقد تمت خطوبتنا مؤخرًا، ونشرت هذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى بطريقة ما إلى سماع أهل زوجي عن الأمر. وبدأوا في الاتصال بي ومضايقتي قائلين كم كان من عدم الاحترام الزواج من "حب حياة زوجي" "وأنني لا أحترمه، خاصة الآن بعد أن مات وأنني بحاجة إلى تجاوز الماضي".
وأكدت أن "كنت أتجاهلهم في البداية وأخبرهم أن الأمر ليس من شأنهم، لكنهم تمكنوا من جعل عائلة زوجي بأكملها تضايقني وتنعتني ببعض الأشياء السيئة. كنت أحاول فقط حظرهم وتجاهلهم في البداية ولكن المضايقات المستمرة كانت تقودني إلى الشك في نفسي".
آخر الأخبار
منوعات
جنازة
تعرفت
عشيقته
يخونني
معها"...
سنوات
للزواج:
إليكم
القصة
الصادمة!
التالي
"حادث مُفجع"... مقتل 3 أطفال في منزل على يد امرأة: وهكذا عُثر عليهم!
طلب منها الانتقال للعيش معه ثم توقف فجأة عن مراسلتها... وما اكتشفته لاحقاً شكّل صدمة لها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-23
"اكتشفت أن زوجي الراحل كان يخونني"... ما فعلته مع عشيقته غريب وهذا ما طلبته منها الأخيرة!
منوعات
2023-12-23
"اكتشفت أن زوجي الراحل كان يخونني"... ما فعلته مع عشيقته غريب وهذا ما طلبته منها الأخيرة!
0
منوعات
2023-11-23
"بدأ برمي الحجارة على شباك غرفتي ثم تحولت حياتي الى مسلسل رعب"... إليكم القصة المخيفة التي عاشتها!
منوعات
2023-11-23
"بدأ برمي الحجارة على شباك غرفتي ثم تحولت حياتي الى مسلسل رعب"... إليكم القصة المخيفة التي عاشتها!
0
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
0
منوعات
2024-02-18
"منزلك ليس نظيفا"... جملة قالها الضيوف ثم وقعت الجريمة المروعة: إليكم التفاصيل الصادمة!
منوعات
2024-02-18
"منزلك ليس نظيفا"... جملة قالها الضيوف ثم وقعت الجريمة المروعة: إليكم التفاصيل الصادمة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:58
قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!
منوعات
16:58
قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!
0
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
0
منوعات
16:30
متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال يقع في قبضة السلطات... ما علاقة تيك توك وبنات المجرم؟!
منوعات
16:30
متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال يقع في قبضة السلطات... ما علاقة تيك توك وبنات المجرم؟!
0
منوعات
15:58
"زوجة حبيبي السابقة أثارت جنوني"... لحظة غضب أوقعت هذه الشابة في مأزق: ما فعلته يمكن أن يدفعه للانفصال عني!
منوعات
15:58
"زوجة حبيبي السابقة أثارت جنوني"... لحظة غضب أوقعت هذه الشابة في مأزق: ما فعلته يمكن أن يدفعه للانفصال عني!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:13
مجموعة السبع تناقش السبت عقوبات جديدة ضد روسيا
أخبار دولية
00:13
مجموعة السبع تناقش السبت عقوبات جديدة ضد روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
0
آخر الأخبار
2024-02-15
وزير الدفاع الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو التي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة
آخر الأخبار
2024-02-15
وزير الدفاع الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو التي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
0
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
0
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
2
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
3
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
4
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
5
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
6
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:09
رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟
8
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More