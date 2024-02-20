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متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال يقع في قبضة السلطات... ما علاقة تيك توك وبنات المجرم؟!

منوعات
2024-02-20 | 16:30
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متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال يقع في قبضة السلطات... ما علاقة تيك توك وبنات المجرم؟!
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متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال يقع في قبضة السلطات... ما علاقة تيك توك وبنات المجرم؟!

متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال يقع في قبضة السلطات... ما علاقة تيك توك وبنات المجرم؟!

ألقت سلطات ولاية فلوريدا القبض على رجل يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال، بعد أسبوع من ظهور قضيته في قائمة المطلوبين في أميركا، في أعقاب حملة على تيك توك قامت بها بناته والتي حظيت باهتمام وطني، وفقًا للتقارير.

وتم القبض على ديفي الباران، 52 عامًا، في ليكلاند بولاية فلوريدا، مساء الأحد من قبل مكتب عمدة مقاطعة بولك. 

وكان ألباران مطلوبًا منذ تشرين الثاني 2022 فيما يتعلق بثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بالتحرش البذيء والفسق، وتهمة واحدة بإساءة معاملة الأطفال، حسبما أخبر مكتب عمدة مقاطعة أوسيولا PEOPLE.

وظهر ألبران في برنامج "المطلوبين في أميركا" في 14 شباط، بعد حملة استمرت لمدة عام قامت بها بناته للقبض عليه.

وبدأت ابنته آنا الأبران حملة على تيك توك في عام 2022 عندما أعلنت أنها وأخواتها ستساعدن في البحث عنه.

وفي مقطع فيديو في كانون الثاني 2023، قالت آنا إنه عندما علمت أنه هارب بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، قامت بمراقبة 46 فندقًا في كل أنحاء الولاية. وأضافت أنها نشرت بعد ذلك معلومات عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقت رسائل من أشخاص آخرين زعموا أنهم وقعوا ضحية له.

وكررت هذا الادعاء بشأن المطلوبين في أميركا الأسبوع الفائت.

وقال شريف غرادي غود من مقاطعة بولك، يوم الاثنين، إنهم تلقوا بلاغًا بشأن مكان وجود ديفي عندما جاء إلى ليكلاند.

وقال غود: "نحن نعرف مكان هذا الرجل"، حسبما ورد، وأخبر المرشد السلطات.

كما قال غود إنه عندما اقتربت السلطات من ديفي، زُعم أنه أخبر الضباط أن اسمه خوسيه.

وشكر الشريف ماركوس لوبيز من مقاطعة أوسيولا الأسرة "على مثابرتها ومساعدتنا في إخراج هذا الرجل من الشوارع".

وفي منشورات المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت بنات ديفي يحتفلن بالاعتقال.

وتظهر السجلات عبر الإنترنت أن ديفي محتجز حاليًا في سجن مقاطعة بولك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد قدم التماسًا أو عين محاميًا.
 

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