الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
2024-02-20 | 16:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
ألقي القبض على امرأة من ممفيس ووجهت إليها تهمة إهمال طفل بعد أن زُعم أنها نشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات تقوم بإزالة الشعر بالشمع لعدد من البالغين العراة.
وتظهر السجلات التي استعرضتها مجلة
PEOPLE
أن المرأة، ياسمين موس، البالغة من العمر 30 عامًا، محتجزة حاليًا لدى الشرطة في مقاطعة شيلبي بولاية تينيسي، وقالت إدارة شرطة ممفيس في بيان إن موس اتُهمت بإهمال طفل ولم يتم تحديد كفالة.
وذكرت محطة الأخبار المحلية WREG أن الشرطة تلقت أكثر من 80 شكوى بشأن موس ومقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الفائت.
وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تم نشرها على الإنترنت للإعلان عن عملها في إزالة الشعر، ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات وهي تعمل بالشمع الساخن وتضعه على عدد من النساء العاريات.
وقامت الشرطة بمراجعة مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وثلاث صور يُزعم أنها أظهرت الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات وهي تضع الشمع على مناطق العانة العارية للعديد من البالغات، وفقًا لتقرير WMCTV.
وقالت إدارة شرطة ممفيس في بيان إن فريق العمل المعني بجرائم الإنترنت ضد الأطفال التابع للإدارة بدأ التحقيق في المقاطع وصدر أمر بالقبض على موس في اليوم التالي لبدء مراجعة المقاطع.
وقالت الوزارة إن موس اعتقلت بعد ذلك يوم الثلاثاء.
ويعتقد أن أعمال إزالة الشعر الخاصة بالمرأة قد تم تشغيلها خارج منزلها في ممفيس، حسبما أفاد WREG المحلي.
وأفاد المنفذ أن موس "تفاخرت" عبر الإنترنت بشأن قيام ابنتها بخدمات إزالة الشعر لـ 24 عميلة، وكسبت 700 دولار مقابل عملها. وسرعان ما بدأت موس في تلقي ردود فعل عنيفة عبر الإنترنت وحذفت منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ WREG.
آخر الأخبار
منوعات
أعوام
الشعر
امرأة
عارية...
مشاهد
وسائل
التواصل
الاجتماعي
أوقعت
الوالدة
التالي
"حادث مُفجع"... مقتل 3 أطفال في منزل على يد امرأة: وهكذا عُثر عليهم!
طلب منها الانتقال للعيش معه ثم توقف فجأة عن مراسلتها... وما اكتشفته لاحقاً شكّل صدمة لها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-01
انتحار ابنة الـ 14 عاماً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي...وهذه القصة كاملة!
منوعات
2023-12-01
انتحار ابنة الـ 14 عاماً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي...وهذه القصة كاملة!
0
منوعات
09:49
كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!
منوعات
09:49
كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!
0
منوعات
2024-02-05
عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
2024-02-05
عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
0
فنّ
2024-01-30
نشر لقطات شبه عارية لزوجته ثم سحبها... ردود الفعل كانت عنيفة وهذا مصير حساب كانييه ويست على إنستغرام!
فنّ
2024-01-30
نشر لقطات شبه عارية لزوجته ثم سحبها... ردود الفعل كانت عنيفة وهذا مصير حساب كانييه ويست على إنستغرام!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:58
قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!
منوعات
16:58
قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!
0
منوعات
16:30
متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال يقع في قبضة السلطات... ما علاقة تيك توك وبنات المجرم؟!
منوعات
16:30
متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال يقع في قبضة السلطات... ما علاقة تيك توك وبنات المجرم؟!
0
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
0
منوعات
15:58
"زوجة حبيبي السابقة أثارت جنوني"... لحظة غضب أوقعت هذه الشابة في مأزق: ما فعلته يمكن أن يدفعه للانفصال عني!
منوعات
15:58
"زوجة حبيبي السابقة أثارت جنوني"... لحظة غضب أوقعت هذه الشابة في مأزق: ما فعلته يمكن أن يدفعه للانفصال عني!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:13
مجموعة السبع تناقش السبت عقوبات جديدة ضد روسيا
أخبار دولية
00:13
مجموعة السبع تناقش السبت عقوبات جديدة ضد روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
0
آخر الأخبار
2024-02-15
وزير الدفاع الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو التي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة
آخر الأخبار
2024-02-15
وزير الدفاع الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو التي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
0
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
0
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
2
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
3
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
4
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
5
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
6
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:09
رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟
8
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More