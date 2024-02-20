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ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!

ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!







وتظهر السجلات التي استعرضتها مجلة



وذكرت محطة الأخبار المحلية WREG أن الشرطة تلقت أكثر من 80 شكوى بشأن موس ومقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الفائت.



وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تم نشرها على الإنترنت للإعلان عن عملها في إزالة الشعر، ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات وهي تعمل بالشمع الساخن وتضعه على عدد من النساء العاريات.



وقامت الشرطة بمراجعة مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وثلاث صور يُزعم أنها أظهرت الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات وهي تضع الشمع على مناطق العانة العارية للعديد من البالغات، وفقًا لتقرير WMCTV.



وقالت إدارة شرطة ممفيس في بيان إن فريق العمل المعني بجرائم الإنترنت ضد الأطفال التابع للإدارة بدأ التحقيق في المقاطع وصدر أمر بالقبض على موس في اليوم التالي لبدء مراجعة المقاطع.



وقالت الوزارة إن موس اعتقلت بعد ذلك يوم الثلاثاء.



ويعتقد أن أعمال إزالة الشعر الخاصة بالمرأة قد تم تشغيلها خارج منزلها في ممفيس، حسبما أفاد WREG المحلي.



وأفاد المنفذ أن موس "تفاخرت" عبر الإنترنت بشأن قيام ابنتها بخدمات إزالة الشعر لـ 24 عميلة، وكسبت 700 دولار مقابل عملها. وسرعان ما بدأت موس في تلقي ردود فعل عنيفة عبر الإنترنت وحذفت منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ WREG.

ألقي القبض على امرأة من ممفيس ووجهت إليها تهمة إهمال طفل بعد أن زُعم أنها نشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات تقوم بإزالة الشعر بالشمع لعدد من البالغين العراة.وتظهر السجلات التي استعرضتها مجلة PEOPLE أن المرأة، ياسمين موس، البالغة من العمر 30 عامًا، محتجزة حاليًا لدى الشرطة في مقاطعة شيلبي بولاية تينيسي، وقالت إدارة شرطة ممفيس في بيان إن موس اتُهمت بإهمال طفل ولم يتم تحديد كفالة.وذكرت محطة الأخبار المحلية WREG أن الشرطة تلقت أكثر من 80 شكوى بشأن موس ومقاطع الفيديو الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الفائت.وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تم نشرها على الإنترنت للإعلان عن عملها في إزالة الشعر، ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات وهي تعمل بالشمع الساخن وتضعه على عدد من النساء العاريات.وقامت الشرطة بمراجعة مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وثلاث صور يُزعم أنها أظهرت الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات وهي تضع الشمع على مناطق العانة العارية للعديد من البالغات، وفقًا لتقرير WMCTV.وقالت إدارة شرطة ممفيس في بيان إن فريق العمل المعني بجرائم الإنترنت ضد الأطفال التابع للإدارة بدأ التحقيق في المقاطع وصدر أمر بالقبض على موس في اليوم التالي لبدء مراجعة المقاطع.وقالت الوزارة إن موس اعتقلت بعد ذلك يوم الثلاثاء.ويعتقد أن أعمال إزالة الشعر الخاصة بالمرأة قد تم تشغيلها خارج منزلها في ممفيس، حسبما أفاد WREG المحلي.وأفاد المنفذ أن موس "تفاخرت" عبر الإنترنت بشأن قيام ابنتها بخدمات إزالة الشعر لـ 24 عميلة، وكسبت 700 دولار مقابل عملها. وسرعان ما بدأت موس في تلقي ردود فعل عنيفة عبر الإنترنت وحذفت منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ WREG.