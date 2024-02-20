قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!

"حادث مُفجع"... مقتل 3 أطفال في منزل على يد امرأة: وهكذا عُثر عليهم!

"حادث مُفجع"... مقتل 3 أطفال في منزل على يد امرأة: وهكذا عُثر عليهم!

طلب منها الانتقال للعيش معه ثم توقف فجأة عن مراسلتها... وما اكتشفته لاحقاً شكّل صدمة لها!