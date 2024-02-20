الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!

منوعات
2024-02-20 | 16:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!

قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!

زُعم أن قاضية بنسلفانيا الموقوفة عن العمل أطلقت النار على صديقها السابق في منزله أثناء نومه، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة كمبرلاند.

ووقع إطلاق النار صباح يوم السبت 10 شباط في منزل الضحية مايكل مكوي في هاريسبرغ، بعد أن حاول إنهاء علاقته، التي استمرت لمدة عام، مع قاضية المقاطعة سونيا إم ماكنايت، 57 عامًا، وفقًا للبيان الصحفي و ملف للشرطة حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.

وجاء في البيان الصحفي أن الرصاصة اخترقت الجانب الأيمن من وجه مكوي وخرجت من الجانب الأيسر من وجهه. لقد نجا لكنه الآن أعمى في عين واحدة.

وماكنايت متهمة الآن بمحاولة القتل والاعتداء المشدد.

وفي تفاصيل قصتهما، بعد انفصاله عن ماكنايت، حاول مكوي، 54 عامًا، إقناعها بالخروج من منزله مرات عدة، لكنها لم تغادر، وفقًا لإفادة خطية بالاعتقال حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس وإن بي سي نيوز وسي بي إس نيوز.

وعلى الرغم من أنه أخذ مفتاح ماكنايت لمنزله، عاد مكوي إلى المنزل يوم الجمعة 9 شباط ليجدها في ملابس النوم على أريكته، وفقًا للإفادة الخطية. لقد استخدمت مفتاحا احتياطيا للدخول أثناء وجوده في العمل.

وقالت الشرطة في الإفادة الخطية إن مكوي غادر المنزل بعد ذلك إلى حانة قريبة بعد أن أخبر ماكنايت أنه يعتزم أن يطلب من والدتها المساعدة في إخراجها من المنزل، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وكتبت الشرطة في شبكة إن بي سي نيوز: "في هذه المرحلة ردت سونيا ماكنايت قائلة: "أوه، أنت جاد؟"، وصرح مايكل مكوي أنها أدركت أخيرًا أن الأمر قد انتهى". ثم ذهب مكوي للنوم حوالي الساعة 11 مساءً ذلك المساء.

وقالت الشرطة إن مكوي استيقظ بعد ساعتين بسبب "ألم شديد في الرأس"، ولم يتمكن من الرؤية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. عندما بدأ بالصراخ من الألم، زُعم أن ماكنايت سألته: "مايك ماذا فعلت بنفسك؟"

لكن مكوي نفى إطلاق النار على نفسه، وأخبر الشرطة في مكان الحادث وفي وقت لاحق في المستشفى أنه لم يفعل ذلك، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وكتبت الشرطة في الإفادة الخطية إن ماكنايت اتصلت بالطوارئ قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل للإبلاغ عن أن صديقها غير قادر على الرؤية، لكنها قالت إنها "لم تستطع شرح ما حدث وذكرت أنها كانت نائمة وسمعت صراخه".

وتزعم الإفادة الخطية أيضًا أن مقابلة ماكنايت مع المحققين "تبين أنها خادعة" وأن البندقية المستخدمة لإطلاق النار على مكوي كانت مسجلة باسمها، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.

بالإضافة إلى ذلك، وجد اختبار تم إجراؤه في غضون ساعة من إطلاق النار بقايا سلاح على يديها، بحسب المنفذ.

وزعمت ماكنايت أيضًا أنها لم تغادر منزل هاريسبرغ ليلة إطلاق النار، لكن مقاطع الفيديو التي حصلت عليها الشرطة من كاميرات جرس باب جيران ماكوي تناقضت مع ذلك، حسبما قال المحققون.

وتم احتجاز ماكنايت بعد ظهر يوم الخميس 15 شباط، وفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة كمبرلاند. وهي محتجزة حاليًا في سجن مقاطعة دوفين بكفالة قدرها 300 ألف دولار، ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في 26 شباط.

آخر الأخبار

منوعات

أطلقت

النار

حبيبها

السابق

أثناء

وحاولت

إيهامه

بذلك...

وتفاصيل

الجريمة

مرعبة!

LBCI التالي
"حادث مُفجع"... مقتل 3 أطفال في منزل على يد امرأة: وهكذا عُثر عليهم!
طلب منها الانتقال للعيش معه ثم توقف فجأة عن مراسلتها... وما اكتشفته لاحقاً شكّل صدمة لها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-01

مربية أطفال تعرفت على حبيبها أثناء عملها... لماذا تكذب على الناس بشأن علاقتها؟

LBCI
منوعات
2024-01-18

امرأة تعيش علاقة حب سعيدة ولكن... ما علاقة حبيبها السابق بالموضوع؟

LBCI
منوعات
2024-01-15

صُدمت بحضور شابة أخرى أثناء موعدها الغرامي مع حبيبها... وبهذه الطريقة المستفزّة انتقمت منه!

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-02

تسلّقوا منازل ضحاياهم أثناء نومهم وسرقوا منها ما وقعت عليهم أيديهم... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:39

ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
16:30

متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال يقع في قبضة السلطات... ما علاقة تيك توك وبنات المجرم؟!

LBCI
منوعات
16:10

"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
منوعات
15:58

"زوجة حبيبي السابقة أثارت جنوني"... لحظة غضب أوقعت هذه الشابة في مأزق: ما فعلته يمكن أن يدفعه للانفصال عني!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:13

مجموعة السبع تناقش السبت عقوبات جديدة ضد روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-15

وزير الدفاع الإسرائيلي: طائرات سلاح الجو التي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!

LBCI
رياضة
13:57

منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:54

عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:50

"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)

LBCI
منوعات
12:29

"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد

LBCI
منوعات
16:10

"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
منوعات
13:10

شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!

LBCI
منوعات
16:39

ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟

LBCI
صحف اليوم
00:42

إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More