ليس لديها أطفال لكن عليها الدفع للمربية... جدل بين شابة وصديقاتها سببه "فاتورة غير عادلة" وهذه التفاصيل!

ليس لديها أطفال لكن عليها الدفع للمربية... جدل بين شابة وصديقاتها سببه "فاتورة غير عادلة" وهذه التفاصيل!



تعرّضت امرأة ليس لديها أطفال لموقف محرج بعد أن طلبت منها مجموعة من صديقاتها المقربات، وجميعهن أمهات، دفع فاتورة مربية الأطفال بعد قضاء ليلة في الخارج.



وفي هذا السياق، كل واحدة منهن لديها أطفال باستثنائها، ومع ذلك، تخصصن وقتًا للالتقاء لتناول العشاء مرة واحدة تقريبًا في الشهر.



وفي الآونة الأخيرة، بدأت المجموعة في تعيين مربية لتراقب الأطفال خلال كل ليلة تخرجن فيها، حيث تتقاضى الأخيرة 100 دولار لمشاهدة الأطفال الأربعة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.



وعلى العشاء تتناوب النساء على دفع الدخل المخصص للمربية، ولكن هذا الأسبوع، أتى دورها للدفع علمًا أنه ليس لديها أطفال، ومع ذلك، بعد عودتها إلى المنزل، لاحظت موجة من الرسائل النصية من المجموعة، قالت فيها إنها مدينة لهن بمبلغ 100 دولار.



كما أوضحت المرأة أنها شعرت بالحيرة من رسائلهن، مع العلم أنها غطت تكاليف العشاء عن كل صديقاتها، ولكنه من الواضح أنهن توقعن منها أيضًا أن تدفع الأموال لمربية الأطفال في تلك الليلة.



كذلك، تمسّكت المرأة بموقفها بعدم الدفع، لكن اعتقدت صديقاتها أنها غير عادلة لعدم رغبتها في "دفع حصتها" لمربية الأطفال.