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الحلوى كانت السبب في خصام حاد بين الشقيقتين... ما فعلته هذه المرأة مع ابنة أختها مجحف وصادم!

الحلوى كانت السبب في خصام حاد بين الشقيقتين... ما فعلته هذه المرأة مع ابنة أختها مجحف وصادم!

تعرّضت امرأة لانتقادات بسبب سلوكها القاسي تجاه ابنة أختها ذات الوزن الزائد، حيث استضافت مؤخرًا دعوة عائلية اتهمت فيها أختها بتشجيع ابنتها على وزنها الزائد.



وفي التفاصيل، أعدّت المرأة سلطة صحية ودجاجًا للوجبة، وخبزت كعكة إسفنجية للتحلية، فطلبت ابنة أختها قطعة ثانية ولكن المرأة رفضت أن تسكب لها، مدعية أنها تحافظ على صحة الأخيرة بهذه الطريقة.



وقالت المرأة إنها أعطت بعد ذلك الأطفال الآخرين شرائح إضافية من الكعك وشجعتهم على الكذب على ابنة أختها، البالغة سبع سنوات، والتي تعاني من زيادة الوزن بشأن الطعام.



وفي النهاية اكتشفت ابنة أختها الأمر وبدأت في البكاء، وكانت أختها غاضبة منها بسبب التعامل مع ابنتها بهذه الطريقة غير العادلة، ولكن المرأة لم تتدارك الموقف واتهمت شقيقتها بعدم الاعتناء بابنتها وفق الطريقة الصحيحة، وهذا ما وضعهما في هذا الموقف. المصدر