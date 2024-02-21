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"لطخ القطع بالبراز"... ارتدى تنورة ودخل الى متجر: وضع التحف في مؤخرته ثم أعادها إلى الرفوف! (فيديو)

"لطخ القطع بالبراز"... ارتدى تنورة ودخل الى متجر: وضع التحف في مؤخرته ثم أعادها إلى الرفوف! (فيديو)







وشوهد المتسوق قوي البنية، الذي تم تحديده لاحقًا على أنه ميتشل فيست، 60 عامًا، وهو يلصق أشياء "في مؤخرته" - ثم يعيدها إلى رفوف معرض التحف في الربيع، وفقًا لرجال الشرطة.



"كان علي أن أشاهده مرات عدة للتأكد من أنني أعرف ما كنت أبحث عنه" ، هذا ما قالته صاحبة المعرض سوزان غولدن فوكس 26.



وأضافت: "لقد رأيت بعض الأشياء هنا، ولكن ليس هكذا... لم أكن أعرف ماذا أقول أو أفكر".



وقال مكتب شرطة مقاطعة هاريس إن فيست اتُهم بارتكاب أذى إجرامي واحتُجز في البداية بكفالة بقيمة 100 دولار، وفق ما نقل موقع



ومن بين العناصر التي يُزعم أنه أدخلها في مؤخرته، فرشاة مكياج، و"قطعة أجهزة ترميم"، وفتاحة زجاجات عتيقة، و"علبة خيمة تبغ"، وفقًا لإفادة خطية .



وأضافت الشرطة: "شوهد الرجل بعد ذلك وهو يزيل الأغراض ويعيدها إلى الرفوف".



من المعروف أن المشتبه به الذي يبلغ طوله 6 أقدام ويزن 250 رطلاً، يرتدي تنورة في ضاحية هيوستن، وقد دخل العديد من المتاجر في المنطقة، حسبما أفاد موقع The Smoking Gun.



ويُزعم أيضًا أنه نفذ الفعل الفظيع في متجر Curiosity Shop المسمى بشكل مناسب، حيث أخبرت المالكة أليشا أوزبورن الشرطة أن الرجل وضع أشياء "في فتحة الشرج تحت تنورته الخضراء"، وأعادها إلى الرفوف.



وبحسب ما ورد جاء في الإفادة الخطية: "أبلغ كلا المشتكيين أنه يتعين عليهما التخلص من العناصر التي تم استخدامها في هذا الحادث بسبب وجود البراز عليها".



وأخبرت غولدن شركة KPRC أنها تعتقد أنها رأت فيست في العمل في مناسبات سابقة، حيث أخبرها الموظفون أنه قضى "ساعات" في المتجر.



وقالت إن التجار إما تخلصوا من البضائع أو قاموا بتطهيرها بعد وقوع الحوادث المرضية.





تم التقاط مقطع فيديو لمتسوق يرتدي تنورة وهو يتصفح ممرات متجر للتحف في تكساس، ثم يلصق العديد من العناصر في مؤخرته.وشوهد المتسوق قوي البنية، الذي تم تحديده لاحقًا على أنه ميتشل فيست، 60 عامًا، وهو يلصق أشياء "في مؤخرته" - ثم يعيدها إلى رفوف معرض التحف في الربيع، وفقًا لرجال الشرطة."كان علي أن أشاهده مرات عدة للتأكد من أنني أعرف ما كنت أبحث عنه" ، هذا ما قالته صاحبة المعرض سوزان غولدن فوكس 26.وأضافت: "لقد رأيت بعض الأشياء هنا، ولكن ليس هكذا... لم أكن أعرف ماذا أقول أو أفكر".وقال مكتب شرطة مقاطعة هاريس إن فيست اتُهم بارتكاب أذى إجرامي واحتُجز في البداية بكفالة بقيمة 100 دولار، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ومن بين العناصر التي يُزعم أنه أدخلها في مؤخرته، فرشاة مكياج، و"قطعة أجهزة ترميم"، وفتاحة زجاجات عتيقة، و"علبة خيمة تبغ"، وفقًا لإفادة خطية .وأضافت الشرطة: "شوهد الرجل بعد ذلك وهو يزيل الأغراض ويعيدها إلى الرفوف".من المعروف أن المشتبه به الذي يبلغ طوله 6 أقدام ويزن 250 رطلاً، يرتدي تنورة في ضاحية هيوستن، وقد دخل العديد من المتاجر في المنطقة، حسبما أفاد موقع The Smoking Gun.ويُزعم أيضًا أنه نفذ الفعل الفظيع في متجر Curiosity Shop المسمى بشكل مناسب، حيث أخبرت المالكة أليشا أوزبورن الشرطة أن الرجل وضع أشياء "في فتحة الشرج تحت تنورته الخضراء"، وأعادها إلى الرفوف.وبحسب ما ورد جاء في الإفادة الخطية: "أبلغ كلا المشتكيين أنه يتعين عليهما التخلص من العناصر التي تم استخدامها في هذا الحادث بسبب وجود البراز عليها".وأخبرت غولدن شركة KPRC أنها تعتقد أنها رأت فيست في العمل في مناسبات سابقة، حيث أخبرها الموظفون أنه قضى "ساعات" في المتجر.وقالت إن التجار إما تخلصوا من البضائع أو قاموا بتطهيرها بعد وقوع الحوادث المرضية.