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بعد أن رباه منذ ولادته... أسد ينقض على حارس حديقة حيوان ويقتله: ما حصل معه مأساوي وهذا مصير الأسد! (فيديو)

منوعات
2024-02-21 | 09:39
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بعد أن رباه منذ ولادته... أسد ينقض على حارس حديقة حيوان ويقتله: ما حصل معه مأساوي وهذا مصير الأسد! (فيديو)
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بعد أن رباه منذ ولادته... أسد ينقض على حارس حديقة حيوان ويقتله: ما حصل معه مأساوي وهذا مصير الأسد! (فيديو)

بعد أن رباه منذ ولادته... أسد ينقض على حارس حديقة حيوان ويقتله: ما حصل معه مأساوي وهذا مصير الأسد! (فيديو)

قُتل حارس حديقة حيوان على يد أسد قام بتربيته منذ ولادته.

وفي التفاصيل، كان تقني الطب البيطري أولابود أولاوي يطعم الوحوش الضخمة في حديقة حيوان جامعة أوبافيمي أوولوو في ولاية أوسون النيجيرية عندما وقعت الكارثة. وأدى الهجوم غير المبرر إلى ظهور لقطات لأولاوي ملقى على ظهره والدماء في كل مكان، من دون أن يتحرك وعيناه مفتوحتان، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وكانت الإصابات التي لحقت به قاتلة ولم تنجح محاولات إنقاذه. وأدى الحادث إلى مقتل الأسد الذي نفذ الهجوم بالرصاص، ونشر موقع MailOnline، فيديو يوثق هذا الأمر.

وقام أولاوي بتربية كل الأسود هناك منذ ولادتها، وكان يعمل في المنشأة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وقال أبيودون أولاريواغو، المتحدث باسم الجامعة، لبي بي سي إن أولاوي كان "يعتني بالأسود منذ ولادتها في الحرم الجامعي قبل حوالي تسع سنوات... وبشكل مأساوي، قتل الأسد الرجل الذي كان يطعمه... لم نعرف أبدًا ما حدث على الأسد الذكر حتى قام بمهاجمته"

وبحسب ما ورد أرسلت الجامعة وفداً إلى عائلة أولاوي، وهي الآن في حالة حداد.

وفي حديثه لصحيفة فانجارد المحلية، قال زعيم اتحاد الطلاب عباس أكينريمي، إن الوفاة حدثت نتيجة "خطأ بشري" بعد أن نسي حارس حديقة الحيوان إغلاق الباب بعد إطعام الأسود، حسبما ذكرت صحيفة MailOnline.

ومن الممكن أن تشكل الأسود في حدائق الحيوان روابط وثيقة مع حراسها، وفقًا لما ذكره موقع Wildlife موضحًا، "ولكن لا يمكنك الوثوق بها تمامًا. فإذا شعر الأسد بالتهديد من بعض تصرفاتك أو حركاتك أو فقد أعصابه، فمن الممكن أن يصبح شرسًا ويتسبب في إصابة قاتلة في غمضة عين."

وأضاف الموقع: "وهكذا، حتى لو قام الإنسان بتربية أسد كشبل، وكان بينهما أفضل رابط، فإنه لا يزال بحاجة إلى أن يكون واعيًا طوال الوقت... التصرف بحذر هو أهم شيء هنا. عليك أن تضع في اعتبارك دائمًا أن الأسود خطيرة، وعليك أن تفهم مزاجها وأعصابها وتعاملها بلطف بالحب والاحترام لمساعدتها على الحفاظ على سلوكها اللطيف."
 

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ولادته...

حديقة

حيوان

ويقتله:

مأساوي

الأسد!

(فيديو)

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