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خلال جلسة قضائية حول طلاقهما... اقترب من زوجته السابقة وأطلق عليها النار وهذا ما فعله بنفسه!

خلال جلسة قضائية حول طلاقهما... اقترب من زوجته السابقة وأطلق عليها النار وهذا ما فعله بنفسه!





وفي التفاصيل، أطلق الرجل، 72 عامًا، النار على زوجته السابقة، 66 عامًا، أثناء جلسة استماع يوم الثلاثاء 20 شباط خارج قصر العدل في المحكمة القضائية في مونبلييه، جنوب فرنسا. ووقع إطلاق النار المميت قبل أن يناقش الزوجان تقسيم ممتلكاتهما.



وقال مصدر في التحقيق: "امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا تعرضت للاعتداء من قبل رجل يبلغ من العمر 72 عامًا كان ينتظرها على مقعد خارج المحكمة. وعندما اقتربت من الأمن، اقترب منها وهو يحمل مسدسًا، وأطلق النار عليها بهدوء في رأسها، من مسافة قريبة"، وفق ما نقل موقع



وتابع المصدر: "سقطت المرأة على الفور ببركة ضخمة من الدماء، وعلا صراخ كثير من المارة قبل أن يطلق الرجل النار من بندقيته على نفسه".



وقال المصدر إن طواقم الطوارئ أعلنت وفاة الرجل والمرأة في مكان الحادث.



وقال فابريس بيلارجنت، المدعي العام في مونبلييه، إن الزوجين انفصلا في عام 2016. وكان من المقرر أن يتم تحديد موعد لهما في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمناقشة تصفية الأصول عندما اندلع المشهد الوحشي.



وأظهرت السجلات أن الرجل اعتدى جسديًا على زوجته أثناء زواجهما. وأكد بيلارجنت أنه "لم تكن هناك أي إجراءات جارية فيما يتعلق بالعنف المنزلي، ولا أي نوع من أوامر الحماية".



وتم فرض طوق أمني حول مبنى المحكمة في أعقاب الهجوم. وقال عمدة مونبلييه مايكل ديلافوس: "أطلق رجل مسؤول عن العنف ضد زوجته النار عليها ثم وجه البندقية نحو نفسه... لقد حدثت الوقائع أمام محكمة مونبلييه. وأتعهد بتقديم دعمي لجميع موظفي العدالة الذين تضرروا بشدة من هذا العمل الفظيع".

أطلق رجل النار على زوجته السابقة قبل أن ينتحر أثناء جلسة استماع عنيفة حول طلاقهما.وفي التفاصيل، أطلق الرجل، 72 عامًا، النار على زوجته السابقة، 66 عامًا، أثناء جلسة استماع يوم الثلاثاء 20 شباط خارج قصر العدل في المحكمة القضائية في مونبلييه، جنوب فرنسا. ووقع إطلاق النار المميت قبل أن يناقش الزوجان تقسيم ممتلكاتهما.وقال مصدر في التحقيق: "امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا تعرضت للاعتداء من قبل رجل يبلغ من العمر 72 عامًا كان ينتظرها على مقعد خارج المحكمة. وعندما اقتربت من الأمن، اقترب منها وهو يحمل مسدسًا، وأطلق النار عليها بهدوء في رأسها، من مسافة قريبة"، وفق ما نقل موقع دايلي ستار وتابع المصدر: "سقطت المرأة على الفور ببركة ضخمة من الدماء، وعلا صراخ كثير من المارة قبل أن يطلق الرجل النار من بندقيته على نفسه".وقال المصدر إن طواقم الطوارئ أعلنت وفاة الرجل والمرأة في مكان الحادث.وقال فابريس بيلارجنت، المدعي العام في مونبلييه، إن الزوجين انفصلا في عام 2016. وكان من المقرر أن يتم تحديد موعد لهما في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمناقشة تصفية الأصول عندما اندلع المشهد الوحشي.وأظهرت السجلات أن الرجل اعتدى جسديًا على زوجته أثناء زواجهما. وأكد بيلارجنت أنه "لم تكن هناك أي إجراءات جارية فيما يتعلق بالعنف المنزلي، ولا أي نوع من أوامر الحماية".وتم فرض طوق أمني حول مبنى المحكمة في أعقاب الهجوم. وقال عمدة مونبلييه مايكل ديلافوس: "أطلق رجل مسؤول عن العنف ضد زوجته النار عليها ثم وجه البندقية نحو نفسه... لقد حدثت الوقائع أمام محكمة مونبلييه. وأتعهد بتقديم دعمي لجميع موظفي العدالة الذين تضرروا بشدة من هذا العمل الفظيع".