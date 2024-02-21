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شابة قتلت مسنة مصابة بالزهايمر... والسبب: شجار في أحد البنوك؟!

شابة قتلت مسنة مصابة بالزهايمر... والسبب: شجار في أحد البنوك؟!







ودفعت الشابة كورتني ريتشمان البالغة من العمر 26 عامًا ميرا كوتينيو لوبيز، 82 عامًا، أرضًا، أثناء انتظارها في الطابور في المملكة المتحدة، وتوفيت في المستشفى بعد عشرة أيام.



وكانت مريضة الزهايمر عاملة سابقة في البنك، وذهبت للتأكد ما إذا كانت قد سحبت أموالاً من حسابها، مما جعل ريتشمان تطلب منها الابتعاد عن الطريق.



وقالت لها ميرا: "لا تتحدثي معي بهذا الأسلوب، أنت وقحة للغاية". فضربت ريتشمان ميرا بحقيبتها، وفق موقع



وبعدها، دفعتها بقوة على الأرض، فأصيبت المريضة بكسور في ذراعها اليسرى وعظم الفخذ، وكانت تعاني من مرض الانسداد الرئوي. كما أصيبت بكدمات في الجزء العلوي من ذراعها الأيسر ومعصمها وأعلى أصابعها وحول قفصها الصدري.



وتوفيت ميرا بعد عشرة أيام إثر انتشار مواد دهنية في جسدها تسببت في تلف رئتيها ودماغها. قتلت امرأة سيدة مصابة بالزهايمر من خلال دفعها أثناء "فقدان أعصابها بشكل كارثي" في أحد البنوك.ودفعت الشابة كورتني ريتشمان البالغة من العمر 26 عامًا ميرا كوتينيو لوبيز، 82 عامًا، أرضًا، أثناء انتظارها في الطابور في المملكة المتحدة، وتوفيت في المستشفى بعد عشرة أيام.وكانت مريضة الزهايمر عاملة سابقة في البنك، وذهبت للتأكد ما إذا كانت قد سحبت أموالاً من حسابها، مما جعل ريتشمان تطلب منها الابتعاد عن الطريق.وقالت لها ميرا: "لا تتحدثي معي بهذا الأسلوب، أنت وقحة للغاية". فضربت ريتشمان ميرا بحقيبتها، وفق موقع "ذا صن" وبعدها، دفعتها بقوة على الأرض، فأصيبت المريضة بكسور في ذراعها اليسرى وعظم الفخذ، وكانت تعاني من مرض الانسداد الرئوي. كما أصيبت بكدمات في الجزء العلوي من ذراعها الأيسر ومعصمها وأعلى أصابعها وحول قفصها الصدري.وتوفيت ميرا بعد عشرة أيام إثر انتشار مواد دهنية في جسدها تسببت في تلف رئتيها ودماغها.