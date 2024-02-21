الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رأسه بحجم رأس الإنسان... اكتشاف أكبر ثعبان في العالم! (فيديو)
منوعات
2024-02-21 | 10:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رأسه بحجم رأس الإنسان... اكتشاف أكبر ثعبان في العالم! (فيديو)
رأسه بحجم رأس الإنسان... اكتشاف أكبر ثعبان في العالم! (فيديو)
تم اكتشاف أكبر ثعبان في العالم في غابات الأمازون المطيرة، ويبلغ طوله 26 قدمًا ويزن 440 رطلاً، وهو ضخم للغاية.
وتم العثور على الأناكوندا الخضراء الشمالية بواسطة مقدم برنامج الحياة البرية التلفزيوني، البروفيسور فريك فونك، وهي سميكة مثل إطار السيارة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعلى الرغم من أن رأس الثعبان بحجم رأس الإنسان، يبدو أن البروفيسور فونك، البالغ من العمر 40 عامًا، لم يكن خائفًا من الاقتراب من الثعبان بشكل شخصي.
وأظهرت لقطات مذهلة عالم الأحياء الهولندي وهو يسبح بجوار الأناكوندا الضخمة.
وحتى الآن، تم التعرف على نوع واحد فقط من الأناكوندا الخضراء - والتي تسمى أيضًا الأناكوندا العملاقة - في منطقة الأمازون.
ومع ذلك، فقد تم تأكيد أن الأناكوندا الخضراء الشمالية هي نوع متميز في دراسة جديدة، نشرت في مجلة Diversity هذا الشهر.
آخر الأخبار
منوعات
الإنسان...
اكتشاف
ثعبان
العالم!
(فيديو)
التالي
ما عُثر عليه في مترو الأنفاق بنيويورك مرعب... والشرطة تبحث عن باقي الجثة؟!
قاضية أطلقت النار على حبيبها السابق أثناء نومه وحاولت إيهامه بأنه قام بذلك... وتفاصيل الجريمة مرعبة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-20
عندما يلتقي أطول رجل في العالم بأقصر امرأة على قيد الحياة... صور تكشف أكبر فرق في الطول بالعالم! (صور)
منوعات
2024-02-20
عندما يلتقي أطول رجل في العالم بأقصر امرأة على قيد الحياة... صور تكشف أكبر فرق في الطول بالعالم! (صور)
0
منوعات
2024-02-18
هل رأيتم يوماً هذه الخفافيش الضخمة؟.... حجمها بحجم الإنسان وتعيش في هذا البلد وتتزاوج كمصاصي الدماء! (صور)
منوعات
2024-02-18
هل رأيتم يوماً هذه الخفافيش الضخمة؟.... حجمها بحجم الإنسان وتعيش في هذا البلد وتتزاوج كمصاصي الدماء! (صور)
0
منوعات
2024-02-01
ثعبان ضخم هاجم حيوانها الأليف... وهذا ما فعلته الفتاة الشجاعة لإنقاذ الهامستر المسكين! (فيديو)
منوعات
2024-02-01
ثعبان ضخم هاجم حيوانها الأليف... وهذا ما فعلته الفتاة الشجاعة لإنقاذ الهامستر المسكين! (فيديو)
0
منوعات
2024-01-23
كان يصلح حمام منزل... سباك يعثر على اكتشاف مرعب تحت الأرض! (فيديو)
منوعات
2024-01-23
كان يصلح حمام منزل... سباك يعثر على اكتشاف مرعب تحت الأرض! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:26
شابة حطمت كأس نبيذ في وجه سيدة وشوهتها... والسبب: رجل وقصة حب؟!
منوعات
11:26
شابة حطمت كأس نبيذ في وجه سيدة وشوهتها... والسبب: رجل وقصة حب؟!
0
منوعات
11:00
رجل غريب قرع باب منزله ثم وقعت الكارثة... جريمة مروعة أودت بحياة ياسين!
منوعات
11:00
رجل غريب قرع باب منزله ثم وقعت الكارثة... جريمة مروعة أودت بحياة ياسين!
0
منوعات
11:00
"أمانة لا تاكلينا إذا متنا"... طفلة فلسطينية أبكت الآلاف خلال حديث مؤثر مع قطتها! (فيديو)
منوعات
11:00
"أمانة لا تاكلينا إذا متنا"... طفلة فلسطينية أبكت الآلاف خلال حديث مؤثر مع قطتها! (فيديو)
0
منوعات
10:48
شعور مختلط بين الفرح والقلق تجلبه كلاب أليفة لشاب نازح في غزة
منوعات
10:48
شعور مختلط بين الفرح والقلق تجلبه كلاب أليفة لشاب نازح في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-23
دومينيك حوراني تغنّي "واوا" بالمايوه على شاطئ البحر... "بموت بالفرفشة" (فيديو)
فنّ
2023-09-23
دومينيك حوراني تغنّي "واوا" بالمايوه على شاطئ البحر... "بموت بالفرفشة" (فيديو)
0
منوعات
2024-02-19
توقيف رجل في مطار بانكوك كان يحاول تهريب حيوانات برية
منوعات
2024-02-19
توقيف رجل في مطار بانكوك كان يحاول تهريب حيوانات برية
0
أخبار دولية
00:15
وزير الخارجية البرازيلي يتهم نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب"
أخبار دولية
00:15
وزير الخارجية البرازيلي يتهم نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب"
0
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟
0
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
أخبار دولية
13:34
ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني
0
أخبار دولية
13:17
غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان
أخبار دولية
13:17
غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
2
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
صحة وتغذية
05:12
دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!
3
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
4
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
5
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
6
منوعات
15:16
الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!
منوعات
15:16
الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!
7
صحف اليوم
00:33
تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)
صحف اليوم
00:33
تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)
8
آخر الأخبار
06:17
سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ
آخر الأخبار
06:17
سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More