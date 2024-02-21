"الاستثمار في صنع الذكريات أفضل من إنجاب الأطفال"... زوجان يفتخران بأسلوب حياتهما الذي وُصف بـ"الأناني"!

"الاستثمار في صنع الذكريات أفضل من إنجاب الأطفال"... زوجان يفتخران بأسلوب حياتهما الذي وُصف بـ"الأناني"!



كشف الزوجان "هانا بيرد" و"تشارلي كامبر" أنهما يقومان بـ 10 إجازات سنويًا، لأنهما يفضلان إنفاق المال في صنع الذكريات حتى لو تمتّعا بنوع من الأنانية لأنهما فضّلا إنفاق المال بهذه الطريقة بدلًا من إنجاب الأولاد.



وفي التفاصيل، يحب الثنائي السفر ضمن إجازات بقدر ما يستطيع، حيث قام كل من بيرد وكامبر بزيارة 35 دولة معًا، وليسا على استعداد لاستبدال أسلوب حياتهما بإنجاب الأطفال.



وقال الزوجان إنهما يفضلان استثمار أموالهما في صناعة الذكريات، ولا يجب على الناس التدخل بهما بسبب رغبتهما بعدم إنجاب الأطفال.



وعلى مدى السنوات الخمس الفائتة، سافر كل من بيرد وكامبر، عبر أرخص رحلات الطيران للاستفادة من العطلات الاقتصادية.



وفكّر الثنائي سابقًا في تكوين أسرة في المستقبل لكن لم يكن بإمكانهما إنجاب طفل بيولوجي لأن كامبر كان يعاني من سرطان في القلب ناجم عن طفرة جينية.



وبعد التخلص من المرض، شعر الثنائي بمزيد من التصميم على فعل ما يريد حيال موضوع الأطفال والسفر.