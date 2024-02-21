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شابة حطمت كأس نبيذ في وجه سيدة وشوهتها... والسبب: رجل وقصة حب؟!
منوعات
2024-02-21 | 11:26
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شابة حطمت كأس نبيذ في وجه سيدة وشوهتها... والسبب: رجل وقصة حب؟!
شابة حطمت كأس نبيذ في وجه سيدة وشوهتها... والسبب: رجل وقصة حب؟!
تركت خبيرة التجميل أمًا تعاني من ندوب مدى الحياة بعد أن حطمت كأسًا من النبيذ في وجهها عندما أدلت بتعليق حول صديقها السابق.
وغضبت تشيلسي أوروك عندما ذكرت الضحية أنهما واعدتا نفس الشخص ولكن بفارق سنوات.
وقامت الشابة البالغة من العمر 29 عاما بإلقاء كأس النبيذ على المرأة، مما أدى إلى تحطمها في وجهها.
واستمعت محكمة نيوكاسل كراون إلى أن الضحية أصيبت بجرح من شفتها إلى خدها، مما ترك ندبات دائمة، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وحُكم على أوروك الآن بالسجن لمدة 18 شهرًا، مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا، بعد اعترافها بإصابة غير قانونية.
وقال السيد ريكوردر جيسون بيتر كيه سي، أثناء إصدار الحكم: "يجب أن تخجلي من نفسك... يبدو أن الظروف هي أنك لم تكوني قادرة على التحكم في مشاعرك وعواطفك وتعاملت مع ذلك بالضرب بالزجاج."
وأضاف: "هذه جريمة خطيرة حقًا. ليس فقط لأنه سلاح في سياق بيئة الشرب حيث يمكن أن يتعرض أشخاص آخرون للأذى، ولكنك كنت محظوظة، تمامًا مثل صاحبة الشكوى في هذه القضية، لأن الإصابات لم تكن أكثر خطورة".
وتابع: "ما عليك سوى أن تنظري إلى الصحف لتري كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان البصر وإصابات خطيرة أخرى. لقد كنت منغمسة في مشاعرك لدرجة أنك لم تتمكني من رؤية ذلك."
واستمعت المحكمة إلى تفاصيل الحادث المرعب الذي حدث في حزيران 2022 بينما كانت الشابتان تقضيان ليلة منفصلة في الخارج.
وقال المدعي العام إيان كوك: "علقت صاحبة الشكوى بأنها وشريكها كانا يخرجان مع بعضهما البعض في المدرسة... وكانت المتهمة تحمل كأساً من النبيذ في يدها، وألقته بقوة نحو الضحية، فضربتها على الجانب الأيسر من وجهها وتحطم الزجاج."
وتم نقل المرأة إلى المستشفى حيث احتاجت إلى غرز لعلاج الجرح.
وأخبرت كيف أصبحت "مشوهة" وتلفت أعصابها وفقدت كل الثقة بالنفس.
وأضافت الضحية: "أشعر أن الناس ينظرون دائمًا إلى ندبتي عندما أتحدث إليهم. نتيجة لذلك، أنظر إلى الأرض أثناء المحادثات، وأحاول تجنب مغادرة المنزل."
بالإضافة إلى الحكم مع وقف التنفيذ، أُمر أوروك الجانية بإكمال 90 يومًا من مراقبة الامتناع عن تناول الكحول، و130 ساعة عمل غير مدفوع الأجر ودفع تعويض قدره 1000 جنيه إسترليني.
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وشوهتها...
والسبب:
التالي
ما عُثر عليه في مترو الأنفاق بنيويورك مرعب... والشرطة تبحث عن باقي الجثة؟!
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