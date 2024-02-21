نهاية مأساوية لطفلة صغيرة... كانت تحفر حفرة في الرمل وبعد دقائق وقعت الفاجعة! (فيديو)

أظهرت لقطات مؤلمة رواد شاطئ حاولوا استخدام أيديهم لإنقاذ فتاة صغيرة حوصرت في حفرة رملية على شاطئ فلوريدا في أميركا قبل وفاتها يوم الثلاثاء.

وكانت الفتاة، التي يُعتقد أن عمرها حوالي 5 إلى 7 سنوات، قد حفرت حفرة بعمق 5 إلى 6 أقدام على الشاطئ في حوالي الساعة 3 مساء يوم الثلاثاء، عندما انهار عليها وعلى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

ودفن ثقل الرمال الفتاة بالكامل، بينما دفن الفتى حتى صدره. وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة سي بي إس ميامي المستجيبين الأوائل وهم يحفرون الرمال من الحفرة أثناء محاولتهم إنقاذ الفتاة المحاصرة.

وشوهد رجال الإطفاء وهم يستخدمون المجارف والألواح لإزالة الرمال بعيدًا عن الحفرة أثناء محاولتهم الوصول إلى الفتاة أثناء عملية الإنقاذ.

وقالت ساندرا كينغ، المتحدثة باسم فريق الإنقاذ في بومبانو بيتش، لصحيفة ميامي هيرالد "إن الفتاة توقفت عن التنفس عندما وصل إليها رجال الإنقاذ".

وحاول المسعفون إنعاشها أثناء نقلها والصبي إلى مركز بروارد الطبي الصحي.

وأكدت كينغ للمنفذ أنه تم إعلان وفاة الفتاة لدى وصولها المركز الطبي بينما تم إدراج الفتى على أنه في حالة مستقرة.