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أثارت صدمة للمستمعين... أصوات جنسية غريبة تعلو خلال مقابلة على الراديو! (فيديو)

منوعات
2024-02-21 | 16:12
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أثارت صدمة للمستمعين... أصوات جنسية غريبة تعلو خلال مقابلة على الراديو! (فيديو)
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أثارت صدمة للمستمعين... أصوات جنسية غريبة تعلو خلال مقابلة على الراديو! (فيديو)

تعرض مستمعو إذاعة بي بي سي 1 للدهشة صباح الأربعاء، بعد سماع "أصوات جنسية" على موجات الأثير.
 
وانضم الممثل الكوميدي جو ليسيت إلى مقدم البرنامج الصباحي غريغ جيمس في عرض الإفطار الخاص به عندما تلقوا مكالمة من مستمع يُدعى لويس.
 
وبعد فترة وجيزة من الصمت، شغل المستمع بصوت عالٍ أصوات شريط جنسي، مما دفع غريغ، الذي كان منزعجًا بشكل مسموع، ليقول: "أوه، حسنًا"، عندما أنهى المكالمة.
 
وسارع المستمعون إلى التعليق على منصة X، تويتر سابقًا، حيث شاركوا آرائهم بالقول: "لقد حدث هذا للتو على راديو 1……. يا إلهي"، و"صرخ هذا الرجل على الراديو 1 خلال الفعل الجنسي"؛ و"من لعب دور تلك الفتاة وهي تئن على الراديو 1؟؟".
 
وهذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها هيئة الإذاعة البريطانية خطأً، حيث تم بث نفس المقطع الصوتي عينه خلال حلقة من برنامج Match of the Day على قناة BBC One الشهر الماضي.
 
 

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