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طالبة هددت معلمتها: "أمي ستتولى الأمر"... وما فعلته الوالدة في اليوم التالي مرعب وصادم!

منوعات
2024-02-22 | 02:32
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طالبة هددت معلمتها: &quot;أمي ستتولى الأمر&quot;... وما فعلته الوالدة في اليوم التالي مرعب وصادم!
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طالبة هددت معلمتها: "أمي ستتولى الأمر"... وما فعلته الوالدة في اليوم التالي مرعب وصادم!

طالبة هددت معلمتها: أمي ستتولى الأمر"... وما فعلته الوالدة في اليوم التالي مرعب وصادم!

اقتحمت أم من سيراكيوز الفصل الدراسي لابنتها ولكمت معلمة الأخيرة بشكل متكرر في وجهها، مما أدى إلى كسر عظام عدة في جسمها، بينما كان ما لا يقل عن 25 طفلاً مذعورين يراقبون، وفقًا للشرطة.

وقال بيل فيتزباتريك، المدعي العام لمنطقة أونونداغا، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء حول الحادث: "هذه إصابات لا تراها غالبًا حتى في مباراة ملاكمة".

ووصلت لينزينا ساتون، 31 عامًا، إلى مدرسة لينكولن المتوسطة يوم الجمعة مع والدتها روكسان تومبكينز، وحاولت كلتا المرأتين تجاوز الأمن.

وفي اليوم السابق، أخبرت ابنة ساتون معلمتها، "ستتولى أمي هذا الأمر" بعد أن تم تأديبها بسبب الكذب المزعوم بشأن مكان وجودها خلال اليوم الدراسي.

وقدمت الموظفة الخائفة شكوى رسمية إلى المدرسة بعد ظهر ذلك اليوم.

وبينما مُنعت تومبكينز من الدخول في صباح اليوم التالي، تمكنت ساتون التي يبلغ طولها 4 أقدام و10 بوصات، من الاندماج  والتسلل بين الأطفال الآخرين، وفقًا لموقع Localsyr.com.

وتوجهت ساتون بعد ذلك إلى الفصل الدراسي لابنتها وشرعت في لكم المعلمة بشكل متكرر على وجهها بينما كان الطلاب المصابون بصدمات نفسية ينظرون إليها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال المسؤولون إن الضحية، التي وُصفت بأنها معلمة مخضرمة "متفانية"، أصيبت بارتجاج في المخ وكسور عدة في وجهها.

وقال فيتزباتريك: "ستواجه بعض المشكلات طويلة الأمد... أعلم أن ممراتها الأنفية تأثرت بشدة بهذا الأمر."

وتمكنت ساتون من مغادرة المدرسة بعد الضرب ولكن تم القبض عليها لاحقًا ووجهت إليها تهمة السطو والاعتداء.

ودفع الحادث المروع المشرف على منطقة مدارس مدينة سيراكيوز أنتوني ديفيس وفيتزباتريك ورئيس شرطة سيراكيوز جو سيسيل إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك يوم الثلاثاء.

وقال ديفيس: "عندما يكرّس الناس حياتهم لتعليم طلابنا، فلا ينبغي عليهم أن يقلقوا بشأن هكذا أمور"

وقالت تومبكينز، والدة ساتون، إنهم غاضبون من المدرسة لأن ابنة ساتون كانت ضحية للتنمر المتكرر الذي لم تتم معالجته.

"لقد تم صفعها، وركلها، وكسروا نظارتها ثلاث مرات، وكسروا هواتفها المحمولة مرتين، وكل ما نحصل عليه من المدرسة هو: "حسنًا، ماذا نفعل؟"...  لقد جعلوها تبدو وكأنها هي المشكلة" ، قالت تومبكينز لـ CNYCentral.

وأضافت تومبكينز إنها شعرت بالسوء تجاه المعلمة المصابة، وقالت: "لم يكن من المفترض أن يكون الأمر على هذا النحو أبدًا... أعتذر عن ذلك، وآمل أن تتعافى. هناك دائمًا طريقة أفضل للتعامل مع الأمور وكنا سنتحدث في المدرسة لإجراء محادثة مع المدرسة، كما فعلنا مرات عديدة."

وصرح مكتب Onondaga DA لصحيفة The Post الأربعاء أنه تم إطلاق سراح Sutton بكفالة وستمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.

ولقد خرجت المعلمة من المستشفى وهي تتعافى.
 

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معلمتها:

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