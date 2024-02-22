"كانت تحلم بأن تكون أمًا طوال حياتها"... فاجعة تعيشها عائلة بعد ولادة ابنتها الشابة

توفيت شابة عشرينية كانت "تحلم بأن تكون أمًا طوال حياتها"، بعد ساعات فقط من ولادة طفلها، حيث كشفت العائلة المفجوعة عن خسارة ابنتها الّتي كانت تتمتع "بصحة جيدة".

وعانت إميلي لوكلي من تمدد الأوعية الدموية الرئوية، مما أدى إلى تلف قلبها أثناء المخاض، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المسعفون لإنعاش قلب الأم الجديدة، إلا أنها توفيت بعد أربع ساعات فقط من ولادة الطفل هارلي.

وتُرك الطفل الذي ولد في 6 شباط، بلا أم مع والده تايلر كولينسون، 27 عامًا، الّذي أصبح مضطرًا إلى تربية الطفل جنبًا إلى جنب مع عائلة حبيبته.

وكشفت شقيقة إميلي، كلوي ستوكس، وهي تتذكر شقيقتها الكبرى، أن الوفاة التي حدثت بعد يوم واحد من عيد ميلادها السادس والعشرين، كانت "صدمة كاملة، حيث كانت إميلي تحمل حملًا طبيعيًا تمامًا".

وأطلقت عائلة الشابة حملة جمع التبرعات للمساعدة في دعم هارلي وتمويل الجنازة، حيث جمعت حتى الآن أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني.

وقال الشاب بعد خسارة حبيبته: "شعرت وكأنني الرجل الأكثر حظًا في العالم عندما اختارت العيش معي. لقد كانت فريدة من نوعها".