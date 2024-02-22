بعد أيام على اختفائه... العثور على الجزء العلوي لطالب في دولة عربية: وتفاصيل صادمة عن الواقعة!

عثرت الجهات الأمنية في مصر على الجزء العلوي من جثمان الطالب إيهاب عبد العزيز، وذلك بعد اكتشاف الجزء السفلي عندما اختفى في 13 شباط في إحدى المصارف بمحافظة الدقهلية.

وبحسب المعلومات، فقد تم العثور على الأجزاء في منطقة الأذرع والجزء العلوي (باستثناء الرأس) بالقرب من إحدى المصارف المائية في مركز الستاموني. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزي، وتم استدعاء أسرته للتعرف على الجثة.

وتسلمت أسرة الطالب الجزء السفلي يوم الأربعاء الماضي، حيث أدى المئات من أهالي قرية 7 ثابت صلاة الجنازة على الجزء المكتشف.

وأصدرت لجنة من الطب الشرعي تقريرًا نهائيًا بشأن الجزء المكتشف، بعد إجراء تحليل للبصمة الوراثية (DNA) في معمل الطب الشرعي، حيث تبين أن الجزء يعود للطالب المفقود والذي عُثر عليه مقتولًا بناءً على عينات أخذت من والده.

ويُذكر أن النيابة العامة أصدرت تصريح الدفن وسلمت الجزء السفلي من الجثمان لأهله، فيما تم تكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالبحث عن الجزء العلوي الذي لم يتم العثور عليه بعد.