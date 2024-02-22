وجدوها فاقدة الوعي ونصف عارية في السرير... طفلة تتعرّض للاغتصاب والقتل على يد مراهق!

أقدم شاب متدرب على المهنة الكهربائية على قتل فتاة صغيرة في حفل احتفالي بينما كان والداها في الطابق السفلي.

وفي التفاصيل، قام بول سميث، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا في وقت الجريمة، بخنق روزي ماي ستوري في حفل في ليسترشاير ببريطانيا في 28 كانون الأول عام 2003.

وتم العثور على راقصة الباليه الموهوبة فاقدةً للوعي ونصف عارية على سرير في منزل في نورمانتون. وتوفيت بعد يومين في المستشفى.

وأُدين سميث بارتكاب جريمة قتل وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 14 عامًا في تشرين الأول 2004. وكان هذا ثاني استئناف للإفراج المشروط بعد أن أصبح مؤهلاً في عام 2018.

وأعلن مجلس الإفراج المشروط أمس أنه اُوصي بنقل سميث، البالغ من العمر الآن 38 عامًا، إلى ظروف مفتوحة كجزء من "تقدم مرحلي" قد يؤدي في النهاية إلى إطلاق سراحه بترخيص.