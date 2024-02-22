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سافرت 8 ساعات لحضور زفاف صديقتها... وعندما وصلت صُعقت بالحقيقة المرة!
منوعات
2024-02-22 | 12:43
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سافرت 8 ساعات لحضور زفاف صديقتها... وعندما وصلت صُعقت بالحقيقة المرة!
عندما وصلت دعوة زفاف صديقة سارة عبر البريد، لم تكن تتوقع الضيفة المحظوظة أن يكون هذا الحدث الخاص هو باب الى تجربة غريبة ومحبطة في عالم الاحتفالات الزفافية.
كانت سارة، البالغة من العمر ٢٨ عامًا، قد قررت الاحتفال بزفاف صديقتها بطريقة خاصة، حيث قررت القيام برحلة بالسيارة لمسافة تبلغ ثماني ساعات للوصول إلى المكان. وكان هذا هو أول زفاف تشارك فيه بعيدًا عن أفراد عائلتها، مما جعلها متحمسة للمشاركة في هذا اليوم المميز.
وفور وصولها إلى المملكة المتحدة، قررت سارة وزميلها السفر إلى فندق في اسكتلندا للمبيت والإفطار. وكانت هناك المفاجأة الأولى عندما قابلوا مالك المنزل، الذي عرض عليهم نقلهم إلى المكان نظرًا لعدم توفر سيارات الأجرة.
ومع حلول يوم الزفاف، كانت سارة وزميلتها يستمتعان بكل لحظة من هذا اليوم الخاص. ولكن الصدمة والاحباط جاءا عندما وصلا إلى حفل الزفاف واكتشفا أن أسماءهما غير مدرجة ضمن قائمة الحضور.
وفي لحظة من الارتباك، جاء المسؤول عن الزفاف ليطلب منهما مغادرة الحفل، حيث تبين أن دعوتهما كانت فقط لحضور الكنيسة وتناول المشروبات المسائية، وليس لتناول وجبة الاستقبال.
بعد تلقي هذه الإهانة، انسحبت سارة وزميلها بشكل هادئ لتجنب إثارة المزيد من المشاكل. وبعد البحث عن مكان لتناول وجبة خفيفة، عادا إلى المبيت للاستراحة.
وعند شرحهما الوضع للمالك، الذي قادهما إلى المكان في السابق، قرر أن يساعدهما. في ساعة متأخرة من الليل، عادت سارة وزميلها إلى حفل الزفاف، لتكون تلك هي اللحظة التي أدركت فيها أنهما الوحيدان اللذان لم تتم دعوتهما إلى حفل الاستقبال.
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