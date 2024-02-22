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تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!

تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة من قبل عصابة... ولهذا السبب أخذت الشرطة جنينها المجهَض!







وقالت روبي إن رجال الشرطة "خذلوها" بعد أن استهدفتها عصابة في المملكة المتحدة، وفق موقع



وكشفت أيضًا كيف أخذت الشرطة جنينها المجهض لإجراء اختبار الحمض النووي عندما كان عمرها 13 عامًا فقط من دون إخبارها.



وبدأت الفتاة تتعرض للاغتصاب عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، بعد أن تمت دعوتها مع صديقتها إلى شقة من قبل مجموعة من الرجال الأكبر سناً. وكانوا يجبرونها على شرب الكحول والسجائر، وأخذوها وهي في حالة سكر إلى غرفة مليئة بالناس.



وتعرضت للاغتصاب بشكل مستمر من قبل ما يصل إلى 40 رجلاً، وتم تهديدها بعد ذلك.



وبدلاً من حمايتها، أخذت الشرطة طفلها المجهض من المستشفى من دون إخبارها، ووضعوه في الثلاجة في مركز الشرطة بعد أن فشلت اختبارات الحمض النووي في مطابقة المشتبه بهم، بينما ظلت روبي تتعرض للاغتصاب مراراً وتكراراً من دون أي حماية.









كشفت ضحية تعرضت للاغتصاب أكثر من 100 مرة منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها، كيف أخذت منها الشرطة طفلها المجهض.وقالت روبي إن رجال الشرطة "خذلوها" بعد أن استهدفتها عصابة في المملكة المتحدة، وفق موقع "ذا صن" وكشفت أيضًا كيف أخذت الشرطة جنينها المجهض لإجراء اختبار الحمض النووي عندما كان عمرها 13 عامًا فقط من دون إخبارها.وبدأت الفتاة تتعرض للاغتصاب عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، بعد أن تمت دعوتها مع صديقتها إلى شقة من قبل مجموعة من الرجال الأكبر سناً. وكانوا يجبرونها على شرب الكحول والسجائر، وأخذوها وهي في حالة سكر إلى غرفة مليئة بالناس.وتعرضت للاغتصاب بشكل مستمر من قبل ما يصل إلى 40 رجلاً، وتم تهديدها بعد ذلك.وبدلاً من حمايتها، أخذت الشرطة طفلها المجهض من المستشفى من دون إخبارها، ووضعوه في الثلاجة في مركز الشرطة بعد أن فشلت اختبارات الحمض النووي في مطابقة المشتبه بهم، بينما ظلت روبي تتعرض للاغتصاب مراراً وتكراراً من دون أي حماية.