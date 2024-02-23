غينيس تجرد "بوبي" من لقب الكلب الأطول سناً في العالم... وهذه التفاصيل!

غينيس تجرد "بوبي" من لقب الكلب الأطول سناً في العالم... وهذه التفاصيل!



أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الخميس أن الكلب البرتغالي "بوبي" الذي توّجته رسمياً قبل عام أكبر كلب سناً على الإطلاق، جُرّد من لقبه لعدم وجود "أدلة قاطعة" تثبت عمره.



وبعد فتح تحقيق الشهر الفائت، خلصت موسوعة غينيس إلى أنها "لم تعد تملك الأدلة اللازمة" للإبقاء على اللقب الممنوح لـ"بوبي"، وفق ما ذكرت الهيئة المسؤولة عن تسجيل الأرقام القياسية العالمية في بيان.



وقد نفق الكلب "بوبي" في تشرين الأول الفائت عن 31 عاماً و165 يوماً، بحسب بيان سابق نشره موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية الذي كرّسه في شباط 2023، بعد أن أقرّ رسمياً بطول عمره الاستثنائي.



وهذا الكلب من سلالة "رافيرو" التي يتراوح متوسط عمرها المتوقع بين 12 و14 عاماً في المعدل، كان يعيش محاطاً بالقطط في منزل في البرتغال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



لكن طول العمر الاستثنائي لهذا الكلب، الذي كان يبلغ 30 عاماً و266 يوماً عندما دخل رسمياً موسوعة غينيس، أثار تساؤلات كثيرة لدى عدد كبير من الأطباء البيطريين والمتخصصين، لدرجة أن موسوعة غينيس أعلنت في كانون الثاني الفائت تعليق اللقب الممنوح له إلى حين الانتهاء من التحقيق في الموضوع.



كما اعتبر مالك "بوبي"، "ليونيل كوستا"، أن هذه "الشبهات لا أساس لها من الصحة".