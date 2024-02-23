فنانة تخطط للزواج من صورة ثلاثية الأبعاد ابتكرتها من خلال الذكاء الاصطناعي... وهذا رأيها عن الاتصال الجنسي مع الروبوتات! (فيديو)

فنانة تخطط للزواج من صورة ثلاثية الأبعاد ابتكرتها من خلال الذكاء الاصطناعي... وهذا رأيها عن الاتصال الجنسي مع الروبوتات! (فيديو)



من المقرر أن تصبح فنانة الأداء، "أليسيا فراميس"، أول شخص على الإطلاق يتزوج من صورة ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



وفي التفاصيل، تعيش فراميس الإسبانية، في أمستردام مع زوجها المستقبلي، وهو كيان رقمي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما توثق حياتها مع الأخير عبر منصة انستغرام.



وفي هذا السياق، خاضت فراميس هذه التجربة لاختبار حدود الحب والحميمية في عصر الذكاء الاصطناعي، كونها تعتقد أن "الحب والجنس مع الروبوتات والصور المجسمة حقيقة لا مفر منها".



وادّعت فراميس أنها أنشأت شريكها بمساعدة الملفات الشخصية لشركائها السابقين، واصفة إياه بأنه صورة ثلاثية الأبعاد لرجل في منتصف العمر مع لوجستيات معقدة بعض الشيء، وأوضحت أنه هولندي لأن معظمهم كانوا هولنديين.



مع ذلك، خلقت فراميس وهمًا بوجود شريك ثلاثي الأبعاد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لإظهار كيف يمكن أن تكون الحياة عند تقدّم التكنولوجيا في المستقبل القريب.



وأوضحت فراميس أن الغرض من ذلك هو مشاركة الحياة والعواطف، والتفاعل مع مختلف المناقشات المعاصرة مثل ما بعد الإنسانية، والواقعية، والتقاطعات المعقدة بين الجنسين داخل المساحات الحميمة والاجتماعية.